رابط موقع قياس لاستخراج نتائج اختبار التحصيلي 1442 الفترة الأولي وعبر تطبيق توكلنا

رابط موقع قياس الإلكتروني، من أكثر الروابط بحثاً في المملكة العربية السعودية، نظراً للتسجيل عليه للعديد من الاختبارات الخاصة بالقدرات العامة أو التسجيل في الاختبار التحصيلي، وكذالك إعلان نتائج هذا الاختبارات التي يعتمد عليها الطلاب في الدخول للجامعة، أو الحصول على وظائف لكونها أحد أهم الشروط الواجب توافرها، وقد قام طلاب المرحلة الثانوية بأداء اختبار التحصيلي الفترة الأولي 1442 بعد تعديل الموعد، وخلال الساعات الأخيرة بدأ البحث عن رابط استخراج نتائج اختبار التحصيلي الفترة الأولي 1442، والذي تم إعلان نتائجه عبر مركز قياس وتطبيق توكلنا، وسوف نوضح لكم الرابط الرسمي بالخطوات لمعرفة النتيجة.

رابط مركز قياس لاستخراج نتائج اختبار التحصيلي 1442

الدخول على الموقع الإلكتروني “e-services.qiyas.sa“.

كتابة رقم السجل المدني.

تسجيل كلمة المرور.

اختيار النتائج.

تحديد نوع الاختبار.

الضغط على عرض النتائج.

استخراج نتائج اختبار التحصيلي الفترة الأولي 1442 عبر تطبيق توكلنا

تم إتاحة استخراج نتائج اختبار التحصيلي الفترة الأولي 1442، من خلال تطبيق توكلنا الذي يستطيع الطالب تحميله على الهواتف من خلال تطبيق المتجر على هواتف الأندوريد والأيفون، على أن يكون للمستخدم حساب على أبشر، للتمكن من الدخول على تطبيق توكلنا ومعرفة النتائج، كما يسمح التطبيق لمن ليس لديه حساب على أبشر أن يتم تعريف رقم الجوال عبر حساب أحد المسجلين على أبشر، من خلال الدخول على خانة تعريف رقم الجوال على توكلنا.

الاختبار التحصيلي

من أهم الاختبارات التي يتم الاعتماد عليها في المملكة العربية السعودية، لتحديد مدي ما تحصل عليه الطالب من معلومات خلال فترة دراسته، وبدونه لا يستطيع الطالب الحاصل على شهادة الثانوية الدخول للجامعة، فهو شرط أساسي للتسجيل بالجامعات السعودية فعليه نسبة 20% تقريباً من مجموع ما تحصل عليه الطالب من درجات، ونسبة 30% على اختبارات السنة الدراسية الثانوية العامة، ونحو 50% لاختبار القدرات الذي يعد هو الأخر من أهم الاختبارات التي تمر على الطلاب.