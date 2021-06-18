تمديد تأشيرة الزيارة السعودية عبر منصة أبشر وقرارات جديدة بشأنها

يمكن للأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية تمديد تأشيرة الزيارة السعودية لأفراد عائلاتهم، ويتم ذلك إلكترونيًا عن طريق بوابة أبشر ضمن خدمات الجوازات العديدة التي تقدمها المنصة، ويستفيد منها المواطنين وكذلك المقيمين على الأراضي السعودية.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة السعودية لعائلات المقيمين

يستطيع المقيم داخل الأراضي السعودية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للدخول للملكة العربية السعودية عدة مرات، بشرط أن يكون مجموع المدد الخاصة بالتمديد لا يتجاوز الستة أشهر أي ما يوازي 180 يوم، أما بالنسبة لأصحاب الجنسية السورية فيتم استثنائهم من هذا الشرط.

يتم التمديد بشرط أن تكون مدته تساوي مدة التأشيرة الأصلية.

الشخص المراد تمديد التأشيرة له هو فقط المخول بهذا التمديد.

يتم تمديد تأشيرة الزيارة قبل موعد انتهائها بستة أيام، وبحد أقصى بعد ثلاثة أيام من تاريخ انتهائها ولا يمكن تمديد التأشيرة بعد ذلك.

شروط إضافية يجب التحقق منها قبل طلب التمديد

التأكد من أن تأشيرة الزيارة المراد تمديدها سارية حتى أسبوع أو أقل.

يجب التأكد من أن الزائر صاحب التأشيرة لا توجد لديه أي مخالفات مرورية.

التأكد من أن جواز الزائر ساري الصلاحية.

تسديد الرسوم المقررة لتمديد التأشيرة والمقدرة ب 100 ريال سعودي.

قرارات جديدة من وزارة الداخلية بشأن التمديد

من الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية السعودية أتاحت للزائرين القادمين من خارج المملكة، تمديد التأشيرات الخاصة بهم والتي كانت قد انتهت خلال الفترة التي تم فيها تعليق القدوم من عدة دول عددها عشرين دولة، كانت قد أعلنت عنهم في السابق.

وتم التأكيد على أن هذه الخدمة تتم إلكترونيًا وبدون أي رسوم أو تكاليف مالية.

جاء هذا في بيان تم نشره يوم السبت الثاني عشر من يونيو من عام 2021م من قبل وكالة الأنباء السعودية، وجاء في البيان أن تمديد التأشيرات سيمتد حتى يوم 21/12 1442ه، والموافق للحادي والثلاثون من شهر يوليو من عام 2021م.

وللحصول على خدمة تمديد تأشيرة الزيارة السعودية قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة أبشر.

ومن خلال حسابك المسجل والمفعل بها قم بالتقديم للحصول على الخدمة إلكترونيًا، وتستطيع معرفة المزيد من خلال المنصة.

تفويض من أجل استقبال قادمات للمملكة بهدف العمل

تمكن هذه الخدمة الشخص سواء مواطن أو مقيم من تفويض شخص آخر من أجل استقبال عاملة.

وتحددت مطارات معينة فقط لاستقبال القادمات للعمل وهي: