نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل المالي السريع في المقال التالي
شركة إمكان للتمويل المالي السريع، حيث تعتبر شركة إمكان من الشركات الرائدة في تقديم التمويل الشخص لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية بعد توافق شروط الشركة مع العملاء، حيث تقوم بتوفير الكثير من الحلول التمويلية التي تناسب احتياجات العملاء المختلفة، والتي تعد مناسبة لجميع شرائح المجتمع سواء كانوا عاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالسعودية، وتوفر شركة إمكان للتمويل قنوات تواصل رقمية خاصة بها يتم استخدامها من خلال التطبيقات الإلكترونية للهواتف أو عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لها، أو من خلال الذهاب الي أقرب فرع لكل عميل المتواجد بعدد كبير من مدن المملكة، وتندرج الشركة تحت رقابة البنك المركزي السعودي في كل التعاملات المصرفية التي تقدمها الشركة، مع توافق كامل للشريعة الإسلامية، وتسعي الشركة الي تقديم أفضل تمويل شخصي من خلال بعض الشروط الخاصة بها والتي تعد بسيطة، وسوف نوضح لكم تفاصيل التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل المالي السريع.
شركة إمكان للتمويل المالي السريع
تمنح الشركة القروض الخاصة بها من خلال بعض الشروط التي يجب توافرها أولا في أي عميل قبل التقديم علي التمويل، ومن شروط التمويل الميسر من إمكان الراجحي فيما يلي:
- يشترط أن أن تكون المدة الخاصة بالتمويل من شركة من ثلاث شهور وحتي أربعة وعشرون شهر.
- يجب أن يتراوح مبلغ القرض من مبلغ 2,000 ريال سعودي وحتى مبلغ 50,000 ريال سعودي، أو يكون بعدد يصل الي 5 رواتب وذلك للأفراد من محولي الراتب من خلال مصرف الراجحي أو مقدار 3 رواتب لمحولي الرواتب من أي مصرف أخر.
- للعملاء العسكريين يجب أن يكونوا قد وصلوا الي سن التقاعد والذي يتم تحديده من الرتبة العسكرية خلال وقت التقاعد من الخدمة بالمملكة.
- لابد وأن يكون الدخل الشهري لا يقل عن مبلغ 2000 ريال سعودي، وللأفراد المتقاعدين يجب ألا يقل الراتب عن مبلغ 1900 ريال سعودي لأي متقاعد.
- يجب أن يقوم العميل بتوفير سجل ائتماني جيد خاص به.
- يشترط أن لا يقل عمر العميل عن عمر 20 عامًا، ولا يزيد عن عمر 60 عامًا لأي عميل داخل المملكة العربية السعودية.
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