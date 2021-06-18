عبر قياس وموقع توكلنا خطوات معرفة نتائج الاختبار التحصيلي

يعتبر دخول الجامعة حلم يراود كل ذي طموح لخدمة المجتمع والدين وقد حثنا نبينا الكريم محمد صل الله عليه وسلم على طلب العلم لما فيه من صلاح لحال العباد والبلاد وأيضا فيه صلاح لقلب المتعلم حيث يجعله العلم أكثر قربا إلى الله وأكثر يقينا بوجود وبعظمة الخالق عز وجل كما قال الله في كتابه العزيز ( إنما يخشي الله من عباده العلماء) ونعلم أيضا أن العلماء هم ورثة الأنبياء ومن هنا تأتى أهمية الاختبار التحصيلي لطلاب الثانوية العامة داخل المملكة العربية السعودية حيث يعد الاختبار التحصيلي شرط للالتحاق بالجامعة والذي يمكنك معرفة نتائجه الآن عبر موقع قياس أو عبر تطبيق توكلنا من خلال خطوات بسيطة سنذكرها في هذا المقال.

الاختبار التحصيلي يشمل خريجي التخصصات العلمية والنظرية أما الاختبار للتخصصات العلمية فيحتوي على مفاهيم في الأحياء والكيمياء والرياضيات واختبار التخصصات النظرية يحتوي مفاهيم في الحديث والثقافة الإسلامية والفقه والأدب والتاريخ والجغرافيا والأسئلة متنوعة منها ما يتطلب الفهم ومنها ما يتطلب التطبيق ومنها ما يتطلب الاستنتاج وحسن الأداء في الاختبار يرتبط بالمعرفة الدقيقة لجوانب الاختبار لهذا يجب التعرف علي الاختبار من المصادر الصحيحة مثل موقع التهيئة والتدريب لللاختبار التحصيلي للتخصصات العلمية .

عبر موقع قياس خطوات معرفة نتائج الاختبار التحصيلي

عبر جهازك الإلكتروني نكتب قياس ثم قم بالنقر على قياس للخدمات الإلكترونية تفتح معك الصفحة الرئيسية لموقع قياس.

ادخل رقم السجل المدني ورقم الهوية للمقيم أو الرقم البديل لغير حاملي الجنسية ثم ادخل كلمة المرور وانقر على أيقونة أنا لست برنامج ربوت وبعدها تسجيل دخول.

يفتح بعدها حساب طالب ومنها اضغط على الاختبارات المسجلة ثم على النتائج.

تظهر لك صفحة أخري لتحديد نوع الاختبار اختر الاختبار التحصيلي تظهر لك على الفور نتيجة الاختبار التحصيلي الخاص بك.

عبر توكلنا خطوات معرفة نتائج الاختبار التحصيلي