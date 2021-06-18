طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي من قياس وتوكلنا

أعلن المركز الوطني للقياس نتائج اختبار التحصيل الدراسي عن الفترة الأولي لهذا العام 1442 هجرية، حيث نشر المركز تويته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر” جاء فيها بأنه يتمنى التوفيق لجميع أبنائنا وبناتنا الطلبة وأكد بأنه سيتم إرسال النتائج عبر البريد الإلكتروني المسجل فى النظام”.

وأضاف المركز بأنه يمكن معرفة نتائج التحصيل الدراسي الأولي من خلال حساب المستفيد عبر الرابط الخاص بالمركز الوطني للقياس، وكذلك يمكن الاستعلام عن نتائج التحصيل الدراسي الأولي من خلال تطبيق توكلنا، ونستعرض فى السطور التالية طريقة الحصول على نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولي.

خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيل الدراسي

توجد طريقتين لمعرفة نتيجة الاختبار التحصيلي الدراسي الولي إما عن طريق الرابط الخاص بالمركز الوطني للقياس أو من خلال تطبيق توكلنا باتباع الخطوات التالية:-

يتم تحميل تطبيق توكلنا.

التسجيل فى تطبيق توكلنا من خلال إنشاء حساب جديد فى التطبيق.

تسجيل الدخول فى التطبيق، حيث تظهر النتيجة فور دخولك على التطبيق على شكل إشعار.

أهمية اختبار التحصيل الدراسي عبر قياس

اختبار التحصيل الدراسي عبارة عن اختبارات يتم من خلالها قياس مدي استيعاب الطالب لما تم دراسته فى الثلاث سنوات بالثانوية العامة فى التخصصات العملية والنظرية، ويتم توزيع أسئلة اختبار قياس التحصيلي كالتالي:-

50% من مقررات الصف الثالث الثانوي.

30% من مقررات الصف الثاني الثانوي.

20% من مقررات الصف الأول الثانوي.

مدة الاختبار ساعتان مقسمه إلى 5 أقسام كل قسم 25 دقيقة.

الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي من خلال تطبيق توكلنا