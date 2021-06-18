بنجابي يفتتح “حبگة” جاليري قاف بمركز أدهم

دوت الخليج : جدة – د.هاله فقيها

على شرف الفنان القدير هشام بنجابي تم مساء الأربعاء 16 يونيو 2021 افتتاح معرض حبگة بجاليري قاف في مركز أدهم للفنون التشكيلية وقد شارك في المعرض 27 فنان وفنانة ويستمر المعرض لمدة 7 أيام من تاريخ الافتتاح وقد احتوى المعرض على لوحات فنية تكتسي بالجمال والإبداع والتي نالت إعجاب الضيوف والزوار .

شهد المعرض حضور نخبة من الفنانين والفنانات وكبار الشخصيات الفنية والمجتمعية ومتذوقي الفن ومحبية مع حضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات والسنابيين والسنابيات الذين تفاعلوا مع المعرض بالنشر والتعليق حول لوحات المعرض .

أشرف على تنظيم المعرض الفنانتين سدين قدادة ومنار غزاوي .