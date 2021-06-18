نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة التعدي على الغطاء النباتي 10 سنوات سجن و غرامة 30 مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة غرامة التعدي على الغطاء النباتي بأراضي المملكة العربية السعودية، تحذر النيابة العامة من التعرض للغطاء النباتي بالمملكة بأي ممارسة تضر بالغطاء النباتي أو تؤدي إلى قطع الأشجار أو الأعشاب والنباتات والشجيرات الصغيرة، كما حذرت من اقتلاع الاغطية النباتية أو نقلها، أو قطع الأوراق وتجريدها من لحائها، أو القيام بعملية تجريف للتربة، أو نقل التربة من مكانها، أو القيام بالاتجار بها، كما أوضحت عقوبات لمن يخالف بالسجن والغرامة في حال ارتكاب مثل هذه الأشياء.

عقوبة التعدي على الغطاء النباتي

نشرت النيابة العامة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، عقوبة من يقوم بالتعدي على الغطاء النباتي، حيث قالت أنه يُحظر التعرض للغطاء النباتي بأي ممارسات تؤدي إلى قطع الأشجار والشجيرات أو الأعشاب والنباتات، أو اقتلاعها، أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو تقل تربتها أو جرفها ، أو الاتجار بها. وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال للمرة الثانية وما بعدها يعاقب مرتكبها بالآتي:

عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. عقوبة غرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال سعودي. أو أن يعاقب من يخالف بإحدى هاتين العقوبتين. تتولى النيابة العامة وفقا لنظامها التحقيق في هذه الجرائم الناشئة عن انتهاك أحكام النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.

كما أوضحت النيابة العامة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أن الحماية الجزائية تتولى مهمة رعاية كافة أوجه نماء الغطاء النباتي، ولذلك تحذر من القيام بأي عمل أو سلوك يخل بالتوازن البيئي أو الاستقرار المناخي لاستدامة الغطاء النباتي، وكل ما هو من شأنه التأثير بشكل سلبي على التحول البيئي لمبادرتي السعودية خضراء أو مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ويأتي ذلك وفق الاختصاصات المنوطة بالنيابة العامة.

مبادرتا السعودية خضراء والشرق الأوسط الأخضر

أوضح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مبادرتا السعودية خضراء والشرق الأوسط الأخضر، مشيرا إلى أن تلك المبادرتان سوف يوجهان المملكة العربية السعودية والمنطقة المحطية في الشرق الأوسط إلى حماية الأرض والطبيعة والمحافظة على النباتات، وتخفيض نسبة انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60%.