نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دعم ريف للاسر المنتجة للمزراعين في المملكة 1442 في المقال التالي
تسجيل دعم ريف فى إطار عمل بالمملكة العربية السعودية في الوصول للاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية عن طريق زيادة وتحسين الفرص والموارد التي تساهم في نهضة المجال الزراعي من خلال توسيع الأنشطة التنموية المختلفة في المجال الزراعي الأمر الذي يزيد من زيادة الانتاجية ورفع الكفاءة في المجال الزراعي، فإن السلطات في المملكة تقدم للنساء ربات البيوت العاملات في مجال الزراعة تمويلًا ماليًا يهدف لمساعدتهم لزيادة استثماراتهم في مجال الزراعة، حيث يقدم هذا الدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة لصغار المزارعين والمزارعات، ويتضمن هذا الدعم دعمًا نقديًا ومعنويًا، فضلًا عن توفير سبل النصح والإرشاد لهم.
كيفية التقديم في برنامج دعم ريف للنساء
للتقديم في برنامج ريف للنساء ما عليك إلا اتباع الخطوات التالية:
تسجيل الدخول على رابط بوابة ريف الالكترونية.
الضغط على أيقونة إنشاء حساب من بين الخيارات المتاحة والموجودة على الصفحة.
سيظهر لك صفحة متعلقة بالبيانات الشخصية الخاصة بك، عليك ادخال كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال.
الضغط على كلمة تسجيل من بين الخيارات المتاحة لتؤكد صحة البيانات المدخلة.
بعد ذلك انتظر لتأتي لك رسالة على الهاتف بها رمز التحقق المرئي، وضعها في المكان المخصص لها.
وبذلك تكون قد انتهيت من التسجيل في برنامج دعم ريف.
الاستعلام عن دعم ريف للنساء
يمكن لربات البيوت من العاملين بمهنة الزراعة الاستعلام والاستفسار عن كل ما يخص دعم ريف من خلال الاتصال هاتفيًا على الرقم الموحد ١٩٩٣٠، وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا كل يوم.
كما يمكن لربات البيوت الاستعلام ومعرفة كل ما يخص دعم ريف للنساء من خلال الدخول على الحساب الشخصي لدعم ريف عبر تويتر، وذلك كل يوم بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة من مساء من نفس اليوم.
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