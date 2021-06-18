نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل القدوم إلي السعودية والفئات المختلفة والشروط بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تسجيل القدوم إلي السعودية هي أحد أهم الموضوعات التي يهتم بها جميع الراغبين في القدوم إلي السعودية, حيث تم تصنيف الراغبين في زيارة / العودة / الدخول إلى المملكة العربية السعودية لأي سبب إلى (4) فئات, الفئة الأولي وهي الزائر المحصن, الفئة الثانية وهي الزائر الغير محصن, الفئة الثالثة وهي المقيم المحصن والفئة الرابعة والأخيرة هي المقيم الغي محصن. وقد قامت وزارة الصحة السعودية بعد التنسيق مع هيئة الذكاء الإصطناعي “سدايا” بتدشين تطبيق “صحتي” لتسجيل التحصين وتلقي جرعات اللقاح بمختلف أنواعها, وتطبيق “توكلنا” للعديد من الأغراض ومنها متابعة الحالة الصحية التي تمكنهم من الدخول إلي المملكة العربية السعودية بعد التأكد من تطبيق الشروط السفر داخل وخارج المملكة. وخلال هذا المقال سيتم تناول تفاصيل خطوات تسجيل القدوم إلي السعودية بالتفاصيل.

خطوات تسجيل القدوم إلي السعودية “زائر محصن”

أعلنت هيئة الصحة بالسعودية أنه علي من يرغب في ظهور كلمة “محصن” بتطبيق توكلنا عن بعض الشروط والخطوات طبقاً للآتي :

تقلي جرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون), أو جرعتان من لقاحات ( أسترازينيكا, فايزر, موديرنا).

تقديم شهادات بتلقي الجرعات المذكورة بالبند السابق إلي وزارة الصحة التابعة لدي دول الراغبين في القدوم إلي السعودية لاعتمادها.

ألا تزيد المدة بين تلقي جرع اللقاح للقاحات ذات الجرعة الواحدة أو الجرعة الثانية للقاحات ذات الجرتين وتوقيت دخول المملكة عن 14 يوم.

القيام بإحضار كافة المؤيدات الدالة علي تلقي اللقاح أثناء القدوم إلي المملكة.

القيام بالدخول إلي منصة مقيم التابعة لوزارة الصحة السعودية قبل القيام بالتوجه إلى السعودية بمدة أقصاها (3) أيام.

يتم إدخال كافة البيانات طبقا للحقول المختلفة ( الجنسية, الاسم, رقم جواز السفر, ………).

يجب القيام بإقرار صحة كافة البيانات التي تم إدخالها قبل إصدار كارت الصعود إلي الطائرة.

في حالة المخالفة لن يتم الصعود إلي الطائرة وستتعرض إلي التبعات القانونية.

غير مطلوب لتسجيل كل م هم أقل من (18) عام.

أما إذا كان الراغب في الدخول إلي السعودية قادم من أمريكا أو كندا فيقوم بتجميع الأوراق والمستندات الدالة علي تلقي اللقاح ( صورة من كرت التطعيم بأحد مراكز التطعيم, صورة من جواز السفر وتأشيرة الدخول إلي هذه الدول, صورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة, رقم الهاتف المحمول الذي تم التسجيل به علي تطبيق صحتي) وتحويل هذه المستندات إلي صيغة PDF ورفعها إلي الجهات المختصة بوزارة الصحة السعودية (مركز 937) عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم.

وللقيام بمتابعة الحالة الصحية علي تطبيق توكلنا, فيجب القيام بتسجيل الدخول إلي تطبيق توكلنا, وعدها يتم اختيار “الجواز الصحي” وستظهر لك الحالة الصحية (محصن أو غير محصن) فإذا كانت محصن فسيتم الدخول دن الحاجة إلي الحجر المؤسسي, أما إن كانت غير مصن فستخضع لحجر المؤسسي.