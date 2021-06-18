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عمر شويل - جدة رابط نتائج السانكيام للمرحلة الابتدائية بالجزائر عبر موقع فضاء أولياء الأمور 2021 م مع خطوات الاستعلام بالتفصيل ، عقب انتهاء الطلاب والطالبات من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالجزائر، يترقب بشغفٍ أولياء الأمور وأبنائهم موعد الإعلان عن النتيجة، للاطمئنان على درجات الطلاب والطالبات وخاصة عقب الإعلان عن الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، في كافة المواد الدراسية لمعظم المراحل الدراسية.

موقع فضاء أولياء الأمور بالجزائر

أتاحت وزارة التربية الوطنية ( منصة إلكترونية ) موقع فضاء أولياء الأمور، لخدمة الطلاب وأولياء الأمور حيث يمكنهم من خلالها الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، عن طريق التسجيل في الموقع بالبريد الالكتروني وكلمة السر، فهو نظام معلوماتي متكامل لقطاع التربية الوطنية يوفر لولي الأمر، إمكانية التعرف على المعدلات الفصلية الخاصة بأبنائهم من خلال الاشتراك في خدمة الرسائل القصيرة SMS.

رابط نتائج السانكيام للمرحلة الابتدائية بالجزائر عبر موقع فضاء أولياء الأمور 2021 م مع خطوات الاستعلام بالتفصيل

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن كشوف نقاط الطلاب بفضاء ولي الأمر في السادس عشر من شهر يونيو، والاعلان أيضًا عن نتائج السانكيام و السيزيام الخاصة بالمرحلة الابتدائية، التي من المنتظر إعلانها في السابع عشر من شهر يونيو 2021 م وحتى العشرين من ذات الشهر.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن نتائج البيام الخاصة بالمرحلة الاعدادية، في الثاني والعشرين من شهر يونيو 2021 م، و من المقرر الإعلان عن نتائج البكالوريا في الخامس والعشرين من شهر يونيو المقبل.

خطوات الاستعلام عن نتائج السانكيام للفصل الدراسي الثاني 2021 م

يستطيع الطلاب والطالبات بالجزائر الاستعلام عن نتائج السانكيام، عن طريق اتباع بعض الخطوات الآتية:

الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ادخال رقم التسجيل الذي تم الحصول عليه في بداية العام.

تدوين الرقم السري المكتوب أسفل صفحة استدعاء الطالب.

الإجابة على سؤال بأنه ليس ريبورت.

النقر على أيقونة اظهار النتيجة.

حيث يُعد الهدف الرئيسي بالجزائر في الوقت الراهن، هو الاهتمام الأكبر بالتغييرات التكنولوجية الحديثة المتبعة بالدولة خاصة في ظل الوزارة الجديدة، والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مما أدى ذلك إلى النهوض بالعملية التعليمية في جميع المراحل الدراسية المختلفة.

فقد قامت وزارة التربية الوطنية بنشر خريطة بمواعيد اعلان النتائج، وتفعيل رابط النتيجة فورًا عقب صدورها والإعلان عنها.