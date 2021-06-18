مواعيد اختبار القدرات 1443 وطريقة الحجز والاستعلام أونلاين

يهتم الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية في المملكة العربية السعودية، بمعرفة مواعيد اختبار القدرات 1443هـ، وطريقة الحجز إلكترونيا لآدائها، قبل الالتحاق بالكليات، إذ إن اجتياز هذه الاختبارات هو أحد أهم الشروط الخاصة بالقبول في الجامعات، فيما يقدم المركز الوطنيّ للقياس والتقويم، هذه الاختبارات لخريجي الثانوية، لقياس قدراتهم العلمية والتحليلية، والوقوف على مدى قدراتهم على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقيّة، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية، والقدرة على الاستنتاج، والقياس.

مواعيد اختبار القدرات 1443

وفي سياق الحديث عن مواعيد اختبار القدرات 1443هـ، للطلاب الحاصلين عن الشهادة الثانوية في السعودية، فنشير إلى الآتي:

مواعيد الاختبار الخاصة بالقدرات للعام 1443هـ، لم تحدد حتى الآن.

الإعلان عن الموعد سيكون عبر الموقع الإلكترونيّ للمركز الوطني للقياس.

أما مواعيد الاختبار الخاصة بالقدرات العامة للجامعيين PGAT، فهي طوال العام.

والتقديم لاختبار القدرات العامّة المحوسب، طوال العام.

طريقة حجز موعد الاختبار الخاص بالقدرات 1443

ويمكن لأي طالب أو طالبة حجز موعد الاختبار الخاص بالقدرات 1443هـ، من خلال اتباع عدد من الخطوات أونلاين، وذلك على النحو الآتي:

الدخول إلى موقع قياس الإلكتروني. تسجيل الدّخول باسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على تبويب الاختبارات المتاحة للتّسجيل. البحث عن اختبار القدرات العامّة. النقر على أيقونة التّسجيل. النقر على أيقونة المتابعة. الموافقة على الشروط والأحكام. النقر على أيقونة التّالي. تحديد المكان المناسب لتقديم الاختبار، ونضغط على التالي. تعبئة المعلومات حتّى انتهاء عملية التسجيل.

الاستعلام عن مواعيد الاختبار الخاص بالقدرات

ومن الممكن الاستعلام عن مواعيد الاختبار الخاص بالقدرات، إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب. الذهاب إلى مركز قياس. ننقر بعد ذلك، على اختبارات القبول الجامعي. ونختار اختبارات القدرات العامة. الانتقال إلى تفاصيل الاختبار. النقر على الجدول الزمني للاختبارات. ظهور المواعيد المقررة لعقد الاختبار.

كيفية الاستفسار عن نتيجة الاختبار الخاص بالقدرات

وبعد الانتهاء من أداء الاختبار الخاص بالقدرات في السعودية، يمكن لأي طالب أو طالبة، الاستعلام عن النتيجة، فور الإعلان عنها، وذلك باتباع الخطوات التالية: