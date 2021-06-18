طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 وشروط التقديم

طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر حملة الراجحي للحج مجانية وتقدم للأشخاص الغير قادرين على تكاليف الحج الداخلية، لذا فقيوم العديد من الأشخاص بالبحث عن شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 للتأكد من إمكانية الحصول على الحج من عدمه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443.

طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

يمكن للعملاء الراغبين في معرفة طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 التقديم من خلال إحدى طريقتين أساسيتين أما عن طريق:

خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

يتم التقديم في حملة الراجحي للحج الخيرية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لحملة حج الراجحي.

الضغط على كلمة دخول الموجودة أعلى الصفحة، ليتم تحويل المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول.

يطلب بعد ذلك الموقع من المتقدم إدخال رقم الهوية وكذلك رقم الجوال الخاص به.

يتم التوجه بعد ذلك إلى أيقونة التسجيل في حملة الراجحي للحج.

يطلب الموقع معلومات عن المنطقة المقيم بها المتقدم للحاج، ومن ثم يتم كتابة بعض المعلومات الخاصة بالمتقدم.

بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات والمعلومات يتم الضغط على كلمة إرسال ليتم مراجعة الطلب من خلال الموقع وفي حالة توافر الشروط في المتقدم يتم إبلاغ العميل بقبول الطلب.

شروط حملة الراجحي للحج 1443

أن يكون المتقدم لحملة الراجحي للحج 1443 من المقيمين أو المواطنين السعوديين وأن يكون داخل المملكة منذ فترة لا تقل عن عام كامل.

يجب أن يكون المتقدم من خلال حملة الراجحي الخيرية للحصول على الحج لم يسبق له الحج من قبل.

يجب أن يكون المتقدم لحملة الراجحي للحج 1443 لم يسجل عليه أي من القضايا الجنائية.

يجب ألا يزيد راتب المتقدم لحملة الحج الخيرية 3000 ريال سعودي.

هل التسجيل متاح في حملة الراجحي للحج هذا العام

من أكثر الأسئلة من قبل المواطنين والمقيمين داخل المملكة ولذا وجب التنويه على أن حملة الراجحي تقدم باعتذار عن تقديم حملة الحج للعام 1442 نظرًا لما تمر به البلاد وأنه يمكن للراغب في الحج هذا العام التوجه إلى المسار الإلكتروني للحجاج.