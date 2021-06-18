خطوات تسجيل رياض الأطفال 1443 عبر نظام نور والأوراق المطلوبة

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عمر شويل - جدة بعد أن أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، مواعيد تسجيل رياض الأطفال 1443 عبر نظام نور الإلكتروني، بحث كثير من أولياء الأمور عن خطوات التسجيل لأبنائهم، وذلك منذ 25 شعبان الماضي، الموافق 7 أبريل 2021م، فيما يستمر التسجيل حتى انتهاء المقاعد الشاغرة في جميع المدارس أو انتهاء فترة التقديم مع بدء العام الدراسي الجديد المقرر له 29 أغسطس 2021م.

وأطلقت وزارة التعليم السعودية، نظام نور الإلكتروني، ليساعد جميع أطراف العملية التعليمية، إذ يستطيع الطلاب من خلاله الدخول إلى المقررات الدراسية، وتسجيل الحضور والانصراف، ومعرفة جميع التعليمات والبيانات، وجداول الحضور، فيما يستفيد منه أولياء الأمور متابعة المستوى التعليمي لأبنائهم، وفي الوقت ذاته يستفيد منه المعلمون والإداريون في التعرف إلى مواعيد نزول الرواتب، وجيمع البيانات الخاصة بالوزارة.

خطوات تسجيل رياض الأطفال 1443 عبر نظام نور

ويُمكن لأولياء الأمور في السعودية، تسجيل رياض الأطفال 1443 عبر نظام نور الإلكتروني، في أي وقت خلال اليوم، باتباع عددٍ من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى نظام نور الإلكتروني. إدخال اسم المستخدم. إدخال كلمة السر. النقر على خيار تسجيل الدخول. الذهاب إلى صفحة تسجيل الأبناء. واختيار تسجيل طالب جديد. إدخال رقم الهوية للسعوديين أو رقم الإقامة للأجانب. تحديد صلة القرابة بين ولي الأمر والطلاب. تحديد عمل ولي الأمر. إدخال بيانات الطالب. ملء البيانات الخاصة بالمدرسة. وتحديد مدرسة بديلة، تحسبًا لعدم وجود مقعد فارغ في المدرسة التي يريد ولي الأمر التسجيل فيها لابنه. إرفاق المستندات المطلوبة، ثمّ تأكيد الطلب.

متطلبات التقديم في رياض الأطفال 1443

ويحتاج التقديم للطفل الصغير في مرحلة رياض الأطفال بالمملكة، بعض الأوراق والمستندات الثبوتية، إذ لا بد لولي الأمر القيام بها، لتتم عملية التسجيل بنجاح، وهي كالتالي:

توفير شهادة التحصينات الأساسية، على أن تكون مكتملة حتى سن القبول.

توفير صورة من شهادة الميلاد للطالب في حال عدم وجود سجل الأسرة.

تقديم خطاب تسنين من أحد المراكز الصحية أو المستشفيات السعودية، في حال لم يكن للطالب شهادة ميلاد.

إجراء كشف طبي للطالب في الأماكن التي تُحددها الوزارة.

توفير صورة من سجل الأسرة للطلاب السعوديين.

تقديم أصول المستندات المطلوبة لمطابقتها مع الصور.

كيفية إنشاء حساب لولي الأمر على نظام نور 1443

وحتى يستطيع ولي الأمر التسجيل لابنه في مرحلة رياض الأطفال في السعودية، لا بد من إنشاء حساب على نظام نور الإلكتروني، إذا لم يكن لديه حساب، ويتم ذلك من خلال هذه الخطوات.