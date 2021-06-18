نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار هام وعاجل من الطيران المدني بشأن دخول السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت منذ قليل الهيئة العامة لـ الطيران المدني بالسعودية قراراً عاجلاً لجميع شركات الطيران بشأن ضرورة التأكد من أن جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين والمرافقين قد اكملوا جميع تسجيلات التحصين قبل المغادرة إلى السعودية، وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي، وذلك من اجل التسهيل والتسريع في إجراءات الدخول مع تقليل مدة الانتظار بمنافذ المملكة المختلفة من أجل الدخول للأراضي السعودية.

الطيران المدني يصدر قرار بشأن دخول السعودية

وأشارت وكالة الأنباء السعودية ” واس” ان التسجيل يشمل جميع مواطني مجلس التعاون الخليجي وجميع حاملي التأشيرات الجديدة بجميع أنواعها، وجاء ذلك القرار تماشياً مع مجهودات الحكومة السعودية خلال هذه الفترة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد 19 والحد من انتشاره، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا أثناء دخول المسافرين إلى المملكة العربية السعودية.

وكانت الجوازات السعودية قد طلبت من جميع القادمين من غير المواطنين السعوديين إلى المملكة، ضرورة التسجيل للقاحات كورونا إلكترونياً قبل الوصول للمملكة، والتي أكدت من خلال البيان الصادر عنها أن ذلك يُسهل اجراءات الدخول إلى المملكة وتقليل فترة الانتظار، والتي أكدت ان القرار يشمل مواطني الخليج أيضاً والمقيمين بالمملكة ومرافقيهم سواء من المحصنين أو الغير المحصنين، وذلك ضمن إجراءات مكافحة جائحة كورونا.

وشددت الطيران المدني بالسعودية على جميع الشركات بتنفيذ هذا القرار الهام، حرصاً على تقديم التسهيلات لجميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين تزامناً مع مواجهة الدولة لجائحة كورونا، وتحاول المملكة خلال هذه الفترة بالتعامل الحاسم مع جميع مخالفي الإجراءات القانونية لمواجهة كورونا.

وعلى الجانب الآخر أصدر ” عبد اللطيف آل شيخ” وزير الشؤون الإسلامية أمس الأربعاء قرار هام وعاجل بشأن إقامة الجنائز في المساجد والجوامع بالمملكة خلال الفترة القادمة، وذلك وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بالمملكة وفق تحديث البروتوكولات الجديدة الوقائية لتشيع الجنائز والصلاة عليها في المملكة تزامناً مع جائحة كورونا، وذلك وفق لاشتراطات التي أعلنت عنها الوزارة، والتي منها أن يكون المسجد له عدة أبواب، على أن يتم استخدام جميع الأبواب في حال وجود جنازة، وأن يُسمح فقط لذوي المتوفي بالمشاركة في الجنازة.