نتائج الاختبار التحصيلي برقم الهوية 1442 الفترة الأولي عبر موقع قياس وتطبيق توكلنا

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عمر شويل - جدة نتائج الاختبار التحصيلي برقم الهوية 1442 الفترة الأولى متاحة الآن عبر موقع قياس وتطبيق توكلنا، هذا ما قد أعلن عنه المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تويته على حسابة الخاص على موقع التغريدات “تويتر”، وبذلك أصبح بإمكان كافة الطلاب الاستعلام عن نتيجة التحصيل الدراسي الأول عبر الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس أو من خلال حساب المستفيد عبر تطبيق توكلنا، لذلك سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي 1442 للفترة الدراسية الأولى، كما سنتعرف على موعد ظهور نتائج الفترة الثانية 1442.

قياس نتائج الاختبار التحصيلي برقم الهوية 1442

تعتبر نتائج الاختبار التحصيلي برقم الهوية 1442 واحدة من أهم الشروط الخاصة بقبول طلاب الثانوية العامة بجامعات المملكة العربية السعودية، حيث تعمل اختبارات التحصيل الدراسي على قياس مدى وقدرة استيعاب الطالب لما تم دراسته خلال سنوات الثانوية العامة الثلاثة.

حيث تضع كافة جامعات المملكة كل عام نسب للقبول بها، وهي نسبة امتحان الثانوية العامة ونسبة اختبار القدرات ونسبة اختبار تحصيلي، وغالباً ما تختلف هذه النسب من جامعة إلى أخرى ومن قسم لأخر فالقسم العلمي يختلف عن القسم الأدبي.

ولكن أغلب الجامعات تضع نسبة 50 % لاختبار القدرات و30% اختبار الثانوية، و 20% للاختبار التحصيلي.

كما وضعت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية طريقتين للاستعلام عن نتائج التحصيل الدراسي 1442 الفترة الأولي، وهما إما عن طريق رابط المركز الوطني قياس أو عن طريق تطبيق توكلنا.

تتمثل الطريقة الأولى وهي عن طريق الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس في النقاط التالية:

أولاً يقوم الطالب بالدخول على رابط موقع قياس الإلكتروني.

بعد ذلك يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى الملف الخاص به عن طريق إدخال ( رقم السجل المدني – كلمة المرور).

ومن ثم يقوم بالضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. ثم يقوم باختيار أيقونة “ النتائج ” الظاهرة في أعلى الصفحة الظاهرة أمامه.

” الظاهرة في أعلى الصفحة الظاهرة أمامه. بعد ذلك يقوم بتحديد نوع الاختبار الذي يرغب في معرفة نتائجه.

وأخيراً يقوم بالضغط على زر “بحث“.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1442 عبر تطبيق توكلنا

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية بوضع طريقة أخرى ليتمكن الطلاب من معرفة نتائج الاختبارات التحصيلية للفترة الدراسية الأولى، وذلك عن طريق تطبيق توكلنا الإلكتروني، فما على الطالب سوى اتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم الطالب بتحميل تطبيق توكلنا الإلكتروني.

ثم يقوم إنشاء حساب جديد خاص به في التطبيق.

بعد الانتهاء من عملية تسجيل الدخول يقوم الطالب اختيار أيقونة نتائج التحصيل الدراسي الفترة الأولى.

فور الضغط على الأيقونة ستظهر نتائج الطالب بالتفصيل.

متي نتائج الاختبار التحصيلي 1442 الفترة الثانية؟

أعلن المركز الوطني عن نتائج الاختبارات التحصيلية للفترة الدراسية الأولى والثانية 1442 عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي، والتي جاءت وفقاً لما يلي:

نتائج الفترة الأولي بدءاً من يوم الخميس الماضي 17 يونيو 2021، الموافق 7 من شهر ذو القعدة 1442.

نتائج التحصيلي الفترة الثانية سيتم الإعلان عنها بدءاً من يوم الخميس 21 من ذو القعدة 1442، الموافق 1 يوليو 2021.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات الخاصة بطريقة الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي برقم الهوية 1442 عن طريق موقع قياس وتطبيق توكلنا، كما تعرفنا على موعد ظهور نتائج اختبارات الفترة الثانية من التحصيل الدراسي، في حالة وجود أي أسئلة بإمكانكم تركها في التعليقات وسنقوم بالرد عليها في الحال.