تمويل شخصي بدون كفيل مصرف الإنماء بأسهل متطلبات وأسرع إجراءات للسعوديين والمقيمين

وفر مصرف الإنماء تمويل شخصي بدون كفيل ضمن مجموعة من المنتجات التمويلية التي تساعد الأفراد من السعوديين والوافدين في تلبية احتياجاتهم المالية بطريقة سهلة بدون تعقيد في الإجراءات وأبسط المتطلبات، حيث تشمل هذه المنتجات (التمويل الشخصي – تمويل السيارات – قرض عقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية – التمويل الإضافي) بالإضافة إلى خدمة تقسيط التعليم وإمكانية طلب الحد الشامل مع بنك الإنماء الذي يعد من البنوك الميسرة والمرخص له بممارسة التمويل بأنواعه على أن تخضع جميع البرامج لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يقدم القرض ولا يشترط كفيل حتى 2 مليون ريال سعودي بمميزات كثيرة تسهل على العميل الحصول على المال بكل سهولة دون عناء.

التمويل الشخصي مصرف الإنماء

قرض لا يشترط كفيل من الإنماء معتمد من البنك المركزي السعودي سمة ويصنف من افضل البنوك السعودية تيسيراً للقروض من حيث الشروط والمتطلبات البسيطة التي تشمل الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة من السعوديين والمقيمين على حد سواء، يعطي التمويل بصيغة الأسهم مع العمل بكل شفافية أمام العميل وذلك بإتاحة كل المعلومات له والتواصل وحسن التعامل، بالإضافة إلى المميزات التالية:-

الحصول على موافقة فورية على القرض عند تقديم الطلب.

تمويل بدون كفيل ميسر للسعوديين والمقيمين.

فترات سداد سهلة ومريحة تصل حتى خمس سنوات.

أسرع تمويل في السعودية لا يطلب ضامن.

الرسوم الإدارية بنسبة 1% فقط أو تعادل 5 آلاف ريال كحد أقصى من مبلغ التمويل أيهما أقل.

متاح التمويل الإضافي بنفس المميزات.

حرية اختيار الأسهم من قبل الهيئة الشرعية.

كيفية الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل مصرف الإنماء

المتطلبات والشروط:-

هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول.

يشترط تحويل الراتب.

حصولك على الحد الشامل فتح حساب لدى البنك.

فتح حساب استثماري في شركة الإنماء للاستثمار.

جهة عمل معتمدة.

تعريف بالراتب مختوم من جهة العمل يوضح الراتب الأساسي + البدلات وتاريخ التعيين.

إحضار المستندات المطلوبة ثم تعبئة نموذج بيع الأسهم المحلية عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الإنماء www.alinma.com كما يمكنك التواصل مع خدمة العملاء الذين يقومون بالرد على الاستفسارات والمساعدة في كيفية الحصول على القرض وتقديم المستندات بسهولة عبر الرقم المجاني 920028000.