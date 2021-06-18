منصة سلفة: أسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب 2021م

منصة سلفة ، من أسرع المنصات المالية التي تم إنشائها في المملكة العربية السعودية لتقديم التمويل الشخصي السريع للمواطنين السعوديين بدون تحويل الراتب، وتحويل التمويل يكون خلال 15 دقائق فقط، لأنه يعتمد على التقنية المالية (Fintech) التي توفر الوقت والجهد، حيث يستطيع أي مواطن سعودي الحصول على التمويل والموافقات في أي مكان داخل المملكة، سواء كان موجود في المنزل أو المكتب، أو موجود في أي مدينة أو قرية داخل المملكة دون الحاجة إلى زيارة مقر سلفة، وتمويل منصة سلفة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستطيع المتقدم أن يصرف قيمة التمويل في أي غرض من الأغراض سواء تسديد الديون، أو تحسين المنزل، أو إصلاح السيارة، أو شراء الضروريات، أو الذهاب للاستمتاع بالإجازة الصيفية، والمنصة مصرح لها بالعمل من قبل البنك المركزي السعودي، والهدف من إنشاء المنصة هو تحقيق الاستقرار المالي للأسر السعودية عندما يتعرضون لأي أمر طارئ، ومساندة المواطن السعودي في تحقيق تطلعاته.

مزايا تمويل منصة سلفة الإلكترونية

هناك العديد من المزايا التي يحققها هذا التمويل للمواطنين السعوديين وهى كما يأتي:-

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

فترة تسديد قيمة التمويل سهلة ومجدولة حسب مقدرة العميل المالية.

هامش الربح الذي تحصل عليه المنصة تنافسي.

يتم إيداع قيمة التمويل الشخصي في الحساب البنكي للمتقدم فوراً وبسرعة كبيرة.

شروط التمويل

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على تمويل منصة سلفة وهى كما يأتي:-

أن يكون العميل المتقدم للحصول على قرض سلفة سعودي الجنسية. لا يقل سن الشخص الذي يريد الحصول على التمويل عن 18 عاماً، ولا يزيد عمره عن 60 عاماً. تمويل سلفة الإلكتروني متوفر دون الحاجة إلى تحويل الراتب. أن يكون الشخص الذي يريد الحصول على التمويل على رأس العمل، ولا تقل فترة شغل الوظيفية عن 3 أشهر في القطاع الحكومي، ولا تقل عن 6 أشهر في القطاع الخاص. الحد الأدنى للراتب الذي يجب أن يتوفر عند التقديم على السلفة هو 4000 ريال سعودي.

طريقة تقديم طلب تمويل منصة سلفة

يجب علينا إتباع الخطوات الصحيحة عند التقديم على التمويل وهى كما يأتي:-