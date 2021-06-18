عروض جرير علي التليفزيونات في يونيو بخصومات تصل 58%

عروض جرير علي التليفزيونات من اهم العروض التي تم إطلاقها بالمملكة في يونيو والتي أعلنت عنها مكتبه جرير عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي تصل بخصومات 58% من سعرها. كما أعلنت أيضا المكتبة حديثا علي صفحتها عن احدث عروض الهواتف من جرير وهدايا مجانيه وخصومات مثيره و العروض الأسبوعية للأسبوع الحالي وهدايا مجانيه مع العروض. والآن سوف نقوم بتفصيل العروض الجديدة من خلال المقالة ومعرفه أيضا شروط وأحكام العروض التي تم نشرها مع العروض أيضا.

شروط وأحكام عروض التليفزيونات

كما تم الإعلان عن الشروط والأحكام الخاصة بالعروض وهي كالاتي:

عرض التوصيل المجاني ساري علي جميع طلبات الموقع.

العرض ساري من 7 يونيو 2021 حتي 27 يونيو 2021 أو عند نفاذ الكميه.

يتم تسليم المنتجات في خلال أسبوع في المدن التي لا تتوافر فيها مكتبه جرير.

لا يحصل العميل علي التوصيل المجاني عند شراءه من المعرض مباشره.

بعض التليفزيونات سيتم تسليمها في خلال 3 أو 5 أيام.

عروض جرير علي التليفزيونات

شملت العروض باقة من اهم التليفزيونات الذكية والتي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

تي سي أل 75 بوصه بسعر 8999 ريال بدلا من 16999 ريال.

سامسونج 82 بوصه بسعر 7919 ريال بدلا من 13999 ريال.

سامسونج 65 بوصه ألترا بسعر 4499 ريال بدلا من 9899 ريال.

سامسونج 65 بوصه بسعر 3899 ريال بدلا من 7999 ريال.

هايسنس 75 بوصه 4099 ريال بدلا من 7999 ريال.

سامسونج 75 بوصه بسعر 5999 ريال بدلا من 9999 ريال.

هاير 75 بوصه بسعر 4149 ريال بدلا من 8149 ريال.

سامسونج 65 بوصه بسعر 3699 ريال بدلا من 7699 ريال.

اهم عروض التليفزيونات

كما شملت العروض باقة اخرى من اهم التليفزيونات والتي من أهمها:

سامسونج 75 بوصه بسعر 7999 ريال بدلا من 11999 ريال.

أل جي 55 بوصه بسعر 4199 ريال بدلا من 7999 ريال.

هاير 65 بوصه بسعر 2749 ريال بدلا من 6549 ريال.

أل جي 55 بوصه بسعر 3899 ريال بدلا من 7499 ريال.

سكاي وورث 86 بوصه بسعر 8199 ريال بدلا من 10999 ريال.

أل جي 60 بوصه بسعر 2519 ريال بدلا من 4999 ريال.

سكاي وورث 75 بوصه بسعر 3899 ريال بدلا من 6499 ريال.

سوني 55 بوصه بسعر 3199 ريال بدلا من 5699 ريال.

هاير 65 بوصه بسعر 2399 ريال بدلا من 4899 ريال.

جميع العروض شامله التوصيل المجاني