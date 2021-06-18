نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار جواز سفر جديد الكترونيا لجميع مواطنين المملكة ومعرفه خطوات الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار جواز سفر جديد من اهم الخدمات التي أعلنت عنها المنصة الوطنية الموحدة بالمملكة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي يمكن الحصول عليها عن طريق منصة ابشر. كما تم الإعلان عن مجموعه خدمات إلكترونية مثل تبليغ عن فاقد الكترونيا للمواطنين السعوديين والمقيمين التعريف بأفراد الأسرة من خلال منصة ابشر ومعرفه الشروط وكيفيه التعريف. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح اهم متطلبات وشروط الخدمة وكيفيه الوصل إليها الكترونيا بالخطوات عبر المقالة الأتية.

إصدار جواز سفر سعودي

أعلنت المنصة الوطنية علي الخدمة والتي تمكن المستفيد من إصدار جواز سعودي جديد وذلك عن طريق منصة ابشر وتوثيق ويمكن طلب التوصيل عن طريق البريد السعودي. بالإضافة إلي ذلك تمكن أيضا ولي أمر المواطن بإصدار الجواز له أو لاحد أفراد أسرته وذلك دون الحاجة إلي الذهاب لمكاتب المديرية العامه للجوازات. كما تم الإعلان عن المستفيدين من الخدمة وهما المواطن والمقيم المسجلين والمفعلين لمنصة ابشر.

شروط أصدار جواز جديد

كما أعلنت المنصة عن مجموعه من الشروط التي يجب توافرها في المستفيد لكي يتمكن من إصدار الجواز بسهوله. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

يجب تسديد جميع رسوم الإصدار الخاصة.

تسديد جميع المخالفات المرورية علي المستفيد إن وجدت.

يجب توافر بصمه وصوره للمستفيد من الخدمة.

تواجد المستفيد داخل المملكة السعودية أثناء إصدار الجواز.

عدم وجود جواز سفر للمستفيد وغير مرافق لاحد بجوازه.

كما يمكن إصدار جواز لاحد أفراد أسرته من الذكور إذا كان سنه اقل من 21 سنه وغير متزوج. إما للأنثي إذا كان عمرها قال من 21 عام.

متطلبات ورسوم أصدار جواز سعودي

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن رسوم ومتطلبات الخدمة وهي كالاتي:

تحديد واختيار المواطن أو فرد الأسرة المستفيد من لخدمه.

يجب إدخال بيانات الإصدار الخاصة بالجواز ويجب أن تكون صحيحه والموافقة علي الإقرار.

أن يكون للمستفيد عنوان وطني ليتمكن البريد من توصيل الجواز إليه.

300 ريال لصلاحيه 5 سنوات و 600 ريال لصلاحيه 10 سنوات.

كيفيه أصدار جواز سفر سعودي

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه إصدار الجواز السعودي الكترونيا عبر منصة ابشر وذلك بعد اتباع الخطوات الأتية لضمان نجاح الخدمة وهي: