نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج دعم ريف وطريقة الاشتراك في البرنامج والشروط الواجب توافرها للتسجيل في المقال التالي
برنامج دعم ريف هو برنامج قامت بإطلاقه وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والهدف من إطلاق هذا البرنامج هو العمل علي تحسيت القطاع الزراعي الريفي والعمل علي رفع المستوي المعيشي للمزارعين، كما يهدف البرنامج إلي تحسين نمط الحياه وزيادة الكفاءة الإنتاجية،كما يستهدف البرنامج استغلال واستثمار المحاصيل، وقد قامت وزارة البيئة بتوفير بوابة إلكترونية تعمل علي استقبال طلبات المواطنين و المستفيدين من البرنامج في جميع القطاعات المختلفة، مثل مختصي المحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة من الدعم ومختصي تربية النحل ومنتجي البن العربي والورد، وبعد ذلك يتم تقديم الدعم المادي المباشر بجانب برامج التطوير التي تتم للمزارعين.
برنامج دعم ريف للسيدات وطريقة التسجيل
يمكن للسيدات في المملكة العربية السعودية التسجيل من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بالبرنامج، للتقديم في دعم الريف وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة الريف الالكترونية.
- الضغط علي إنشاء حساب جديد.
- سوف يتم انتقالك إلي صفحة أخري لتسجيل جميع البيانات الخاصة بك من ” اسم – رقم الهوية الوطنية- كلمة السر – تاريخ الميلاد- رقم الجوال الخاص بك”
- سوف يظهر أمامك رمز التحقق المرئي.
- يجب الضغط علي “أيفونه ” تسجيل .
- سوف يتم إرسال رسالة نصية علي الجوال الخاص بك.
- يجب عليك كتابة رمز التحقق المرئي في المكان المخصص لذلك.
- تسجيل الحساب في المنصة
شروط التسجيل في برنامج دعم ريف
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ” للذكر أو الأنثي”.
- إذا كان التقدم غير سعودي الجنسية يجب تقديم بطاقة التنقل.
- أن يكون المتقدم من المزارعين والممتنين تلك الحرفة .
- يجب أن يكون المتقدم من سكان المناطق الإدارية التي يشملها الدعم.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.
- لا يزيد دخل المتقدم عن 6 الأف ريال سعودي.
- ألا يكون المتقدم موظفاً في احد القطاعات الحكومية أو الخاصة.
- وجود وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.
- رفع الطلب علي منصة ريف الالكترونية.
- أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي نشط وتسجيله من خلال المنصة.
- يجب الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية و الفنية المعتمدة الخاصة بالبرنامج.
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