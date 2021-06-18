برنامج دعم ريف وطريقة الاشتراك في البرنامج والشروط الواجب توافرها للتسجيل

برنامج دعم ريف هو برنامج قامت بإطلاقه وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والهدف من إطلاق هذا البرنامج هو العمل علي تحسيت القطاع الزراعي الريفي والعمل علي رفع المستوي المعيشي للمزارعين، كما يهدف البرنامج إلي تحسين نمط الحياه وزيادة الكفاءة الإنتاجية،كما يستهدف البرنامج استغلال واستثمار المحاصيل، وقد قامت وزارة البيئة بتوفير بوابة إلكترونية تعمل علي استقبال طلبات المواطنين و المستفيدين من البرنامج في جميع القطاعات المختلفة، مثل مختصي المحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة من الدعم ومختصي تربية النحل ومنتجي البن العربي والورد، وبعد ذلك يتم تقديم الدعم المادي المباشر بجانب برامج التطوير التي تتم للمزارعين.

برنامج دعم ريف للسيدات وطريقة التسجيل

يمكن للسيدات في المملكة العربية السعودية التسجيل من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بالبرنامج، للتقديم في دعم الريف وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة الريف الالكترونية.

الضغط علي إنشاء حساب جديد.

سوف يتم انتقالك إلي صفحة أخري لتسجيل جميع البيانات الخاصة بك من ” اسم – رقم الهوية الوطنية- كلمة السر – تاريخ الميلاد- رقم الجوال الخاص بك”

سوف يظهر أمامك رمز التحقق المرئي.

يجب الضغط علي “أيفونه ” تسجيل .

سوف يتم إرسال رسالة نصية علي الجوال الخاص بك.

يجب عليك كتابة رمز التحقق المرئي في المكان المخصص لذلك.

تسجيل الحساب في المنصة

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف