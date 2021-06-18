نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم في السعودية في تراجع ملحوظ والجرام يبدأ ب 124.55 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الذهب اليوم في السعودية يسجل تراجع ملحوظ، حيث يبدأ الجرام ب 124.55 ريال سعودي، وذلك في بداية التعاملات الجمعة الموافق 18 يونيو 2021، حدث ذلك الانخفاض عندما حدث هبوط في المعدن الثمين عالمياً، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال جميع التغيرات في أسعار جرام الذهب بجميع عياراته المختلفة، إذا كنت من محبي متابعة أخبار المعادن الثمينة، تابع معنا.

متى ينخفض سعر الذهب في السعودية

يتأثر سعر الذهب في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر بمجموعة من العوامل، على سبيل المثال:

عندما يقل الطلب على المعدن الثمين، حيث أنه يعتبر سلعة يرتفع سعرها مع ارتفاع الطلب عليها والعكس. وأيضاً عندما ترتفع أسهم أرامكو وأسعار النفط في المملكة، يتراجع سعر الذهب. وبالإضافة إلى ذلك يؤثر استقرار الأوضاع السياسية في المملكة على انخفاض وثبات أسعار المعدن الثمين. نتيجة لنمو الاقتصاد الصيني والأوروبي. أيضاً نتيجة زيادة أسعار الأسهم الأمريكية. وعلاوة على ذلك يتراجع سعر الذهب في السعودية عندما يزيد الطلب على العقارات.

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الجمعة

نسعى دائماً لنوافيكم بجميع أخبار الذهب والمعادن الثمينة، حيث انخفض سعر الذهب اليوم في السعودية، لذلك نقدم لكم سعر الجرام لكل عيار بالريال السعودي والدولار، على سبيل المثال:

أولاً عيار 24 : 213.52 ريال سعودي، 56.94 دولار.

ثم عيار 22 : 195.73 ريال سعودي، 52.19 دولار.

وأيضاً عيار 21 : 186.83 ريال سعودي، 49.82 دولار.

وبلغ عيار 18 : 160.14 ريال سعودي، 42.70 دولار.

ثم عيار 14 : 124.55 ريال سعودي، 33.21 دولار.

وبالإضافة إلى ذلك سعر أونصة الذهب بيع :6,641.25 ريال سعودي، 1,771.00 دولار.

ووصل سعر أونصة الذهب شراء إلى : 6,645.00 ريال سعودي، 1,772.00 دولار.

سعر كيلو الذهب عيار 24 : 213,521.67 ريال سعودي، 56,939.11 دولار.

وعلاوة على ذلك سعر الجنيه 8 جرام عيار 21 : 1,494.65 ريال سعودي، 398.57 دولار.

وصل سعر الجنيه 8 جرام عيار 22 إلى : 1,565.83 ريال سعودي، 417.55 دولار.

أيضاً بلغ سعر الجنيه 8 جرام عيار 24 : 1,708.17 ريال سعودي، 455.51 دولار.

سبيكة عيار 24 أوقية : 6,641.25 ريال سعودي، 1,771.00 دولار.

سعر السبيكة 10 أوقية : 66,412.50 ريال سعودي، 17,710.00 دولار.

ثم سعر السبيكة 5 أوقية : 33,206.25 ريال سعودي، 8,855.00 دولار.

يمكنك الإطلاع على التراجع الذي حدث في سعر جرام الذهب في شهر فبراير الماضي لعام 2021، ويمكنك المقارنة بينه وبين التراجع الحالي.

توقعات أسعار الذهب

يعتبر الذهب أحد أهم المعادن الثمينة التي تنال إعجاب السيدات، وذلك من خلال اهتمامهم بالحلى والمجوهرات، بل ويحظى الذهب أيضاً باهتمام كل الفئات المجتمعية.

إذا كنت من المهتمين بالتغيرات التي تحدث في أسعار الذهب وغيره من المعادن الثمينة، سوف نوافيك بجميع التغيرات وتوقعات أسعاره اليومية، تابع معنا.