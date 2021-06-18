نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كفيل بالتورق عبر شركة اليسر للمنتجات التمويلية في المقال التالي

تقدم شركة اليسر للمنتجات التمويلية والخدمات المالية تمويل شخصي بدون كفيل بصيغة التورق بحيث يصل إلى مبلغ 100,000 ريال سعودي دون الحاجة إلى كفيل، وإن كان مع وجود كفيل يبلغ حد التمويل 300,000 ريال سعودي مع هامش ربح منافس، هذا ويعد منتج التورق أحد التمويلات الشخصية التي توفرها الشركة بأقساط ميسرة على العملاء، ومن ضمن الشروط العامة لهذا التمويل يتوجب أن يكون الراتب بحد معين للمواطنين والمقيمين حتى يتم الحصول على التمويل. تمويل شخصي بدون كفيل بالتورق شروط ومزايا القرض التمويل الشخصي متاح للسعوديين والمقيمين

تمويل شخصي بدون كفيل حتى 100,000 ريال سعودي

تمويل شخصي مع كفيل 300,000 ريال سعودي

300,000 ريال سعودي أن يكون العميل لديه وظيفة وأن لا يقل عن ثلاثة أشهر للمواطنين وستة أشهر للأجانب المقيمين

عمر الشخص بالحد الأدنى يجب أن يكون 21 سنة وعلى الأكثر 60 سنة باستثناء المتقاعدين، حيث يمكن أن تتم الموافقة على التمويل للمتقاعدين وبسن يصل إلى 70 سنة

بالنسبة للراتب يمكن الحصول على التمويل في حال كان راتبك على الأقل 5000 ريال سعودي هذا بالنسبة للمواطنين السعوديين، وللمقيمين يجب على الأقل أن يبلغ 6,000 ريال سعودي. ما هي الأوراق اللازمة لتمويل شركة اليسر الشخصي خطاب تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية للموظفين من القطاع الخاص

إحضار الهوية الشخصية والعنوان الوطني

كشف الحساب البنكي للموظفين في القطاع الخاص

إحضار نموذج استقطاع المتقاعدين الراغبين بالاستفادة من هذا التمويل. ما هو رابط تمويل التورق الشخصي عبر اليسر للإجارة والتمويل أولا تسجيل الدخول عبر رابط شركة اليسر للخدمات المالية ومن ثم النزول إلى تفاصيل التمويل أسفل الصفحة ستجد أيقونة التقدم بطلبك قم بالنقر عليها

للخدمات المالية ومن ثم النزول إلى تفاصيل التمويل أسفل الصفحة ستجد أيقونة التقدم بطلبك قم بالنقر عليها املء جميع المعلومات اللازمة من اسم ونسب ورقم هاتف وبريد إلكتروني ورقم ثابت

ضع وسيلة للتواصل وتوقيت مناسب للتواصل معك

حدد جنسيتك وضع رقم البطاقة الشخصية أو رقم الإقامة

حدد تاريخ إصدار الهوية أو الإقامة وتاريخ انتهائها

تاريخ الميلاد وعدد الأفراد بأسرتك المستفيدين منهم

حدد الجنس والحالة الاجتماعية ونوع السكن وسعره والمدينة التي تعيش فيها بالإضافة إلى قطاع العمل وجهة العمل

حدد مدة الخدمة وشهادتك بالتعليم وراتبك والالتزامات المالية

اكتب سعر المنتج او ما يسمى بمبلغ التمويل الشخصي

اكتب إذا كان هناك قرض عقاري

كتابه فترة التمويل وهل هناك فيزا والحد الائتماني للفيزا الخاصة بك، ومن ثم اكتب ملاحظة ان كان لديك

اضغط على إرسال الطلب. الوسوم عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون كفيل بالتورق عبر شركة اليسر للمنتجات التمويلية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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