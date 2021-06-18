الاستعلام عن نتائج القبول في الأمن البيئي 1442 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المتقدمين لهذه الوظائف في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصلون علي نتيجة القبول في تلك الوظائف والقيام بالذهاب إلي حضور المقابلة الشخصية ومعرفة متطلبات المقابلة الشخصية.

نتائج القبول في الأمن البيئي 1442

قوات الأمن البيئي هي واحدة من ضمن القوات العسكرية الخاصة في المملكة العربية السعودية وهذه القوات تعمل بشكل كبير علي الحفاظ علي البيئة بالمملكة وخلق التوازن البيئي حيث إن من مهام هذه القوات هي الحفاظ علي أمن المساحات الخضراء وأيضاً منع الصيد الجائر للحيوانات المهددة بالإنقراض وأيضاً الكشف علي المنشأت الصناعية وقياس مدي التلوث والكشف عن مزارع الحيوانات ومعرفة أنواع الأعلاف التي تتعذي عليها.

متطلبات حضور دورة الأمن البيئي

قامت إدارة القبول المركزي في قوات الأمن البيئي بوضع عدد من المتطلبات التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم حضور الدورة وتكون هذه المتطلبات وفقاً للأتي:

يجب علي علي الطالب الإلتزام بتعليمات التباعد الأجتماعي وذلك لأن يتم الوقاية من فيروس كورونا.

عدم دخول الأدوية ماعدا الأدوية الضرورية ويتم الكشف عليها قبل إن يتم دخولها.

عدم إحضار أي من الملابس المدنية وأيضاً مننوع دخول النضارات الشمسية إثناء حضور الدورة.

ممنوع إدخال السجائر أو أي من الأشياء المتعلقة بالتبغ والدخان إثناء حضور الدورة.

يمنع إستخدام كافة أجهزة هواتف المحمول الذكية وأجهزة الإتصالات التي تحتوي علي كاميرات.

ممنوع حضور الدورة بسيارة خاصة حيث يمنع دخول السيارات الخاصة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول في الأمن البيئي 1442

حتي يتمكن المتقدم لهذه الوظائف بالإستعلام عن النتيجة يجب علية القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية: