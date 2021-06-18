استعلام عن طلب حج 1442 من خلال موقع الحج والعمرة عبر الانترنت، استعلام عن طلب حج تعتبر خدمة الاستعلام عن طلب الحج من الخدمات الإلكترونية التي تقوم وزارة الحج والعمرة بتقديمها للأشخاص الذين يريدون الحج سواء بالنسبة للمواطنين أو المقيمين داخل المملكة السعودية لأداء مناسك الحج، وبالتالي فقد تزوجت الحج إمكانية التسجيل في هذا العام وبعد الانتهاء من مرحلة التسجيل سوف يتم فرز جميع الطلبات وإعلان الأشخاص الذين تمت الموافقة عليهم، والتي تتوافق عليهم كافة الشروط التي تم تحديدها للحج، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم خطوات الاستعلام عن طلب حج 1442 وخطوات التسجيل فيه.

استعلام عن طلب حج 1442

يمكن اللي جميع الأشخاص الذين يريدون أداء فريضة الحج التسجيل بداء من يوم الأحد الثالث من شهر ذي القعدة بعد أن قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلام بشكل رسمي إمكانية تسجيل للحجاج حيث يمكن لجميع الأشخاص الذين يريدون الحج التقديم بدأ من هذا التاريخ، وبعد فرز جميع الطلبات سوف يتم التسجيل للذين توافق عليهم كافة الشروط من خلال المنصة الإلكترونية منصة المسار الإلكتروني.

التسجيل في الحج 2021

بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن بدء التسجيل في موسم الحج لهذا العام،أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة السعودية أن هذا العام سوف يتم الحج من داخل المملكة السعودية فقط من خلال المقيمين والمواطنين داخل المملكة ولم يتم الموافقة على استقبال أي حجاج خارج البلاد وتم تحديد عدد الحجاج الذين يبلغ عددهم 60 , 000 حاج ولكن بعد أن تتوافر كافة الشروط المحددة والتي تتضمن عدم الإصابة بالأمراض المزمنة، وبالتالي صرحت وزارة الحج أنه يمكن للمرأة أن تسافر بدون محرم ولكن إن تكون وسط مجموعة من النساء.