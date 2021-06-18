نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يرغب عدد كبير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية في معرفة طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة وهذه التاشيرة يرغب العديد من المقيمين في السعودية من الاستعلام عليها للحصول عليها. وذلك من أجل الحصول على صلاحية الخروج من السعودية والرجوع مرة أخري وذلك لقضاء فترة إجازة أو غيره من الأمور الأخرى. ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة بخطوات بسيطة وبشكل الكتروني من خلال هاتفك الجوال.
الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة
وفرت ادارة الجوازات في السعودية إلى توفير العديد من الطرق المميزة للمواطنين والمقيمين يمكنهم من خلالها استعلام عن تأشيرة خروج وعودة بشكل الكتروني، وذلك بهدف تقليل الازدحام في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية. وتصدر ادارة الجوازات تأشيرة الخروج والعودة وتحدد للمسافر فترة زمنية يجب أن يعود قبل انتهاء هذه الفترة.
يمكنك بعد الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من خلال الموقع الرسمي طباعة الصفحة التي ستظهر لك بها كافة المعلومات. حيث انه قد تحتاجها بعد ذلك لذلك عليك طباعتها أو تصوير الشاشة وحفظ الصورة على هاتفك وطباعته في وقت اخر.
الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة
يمكنك الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر الالكترونية. والتي تعد من أهم منصات الخدمات التي توفرها الحكومة السعودية لجميع المواطنين والمقيمين. حيث تحتوي المنصة على المئات من الخدمات المختلفة ومنها إمكانية الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الاقامة.
- قم بفتح منصة ابشر الالكترونية على هاتفك او الحاسوب.
- ستجد العديد من الخيارات المختلفة والتي توفر لك الكثير من الخدمات.
- قم بالضغط على خيار الاستعلامات الالكترونية التي ستجدها في الشريط العلوي من الصفحة.
- ستجد العديد من الخدمات قم بالضغط على الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة.
- بعد ذلك سيتم تحويلك إلى صفحة أخرى لكتابة رقم الاقامة أو رقم الهوية للاستعلام.
- بعد ذلك قم بالضغط علي استعلام وانتظر ثواني ستظهر لك نتيجة الاستعلام ويمكنك طباعتها.
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