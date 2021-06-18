نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني ١٤٤٢ لحملة الثانوية العامة لعدد ٦٠٠ وظيفة للرجال والنساء في القطاع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت أدارة الحرس الوطنى بوزارة الصحة السعودية عن أحتياجها الى شغل بعض الوظائف فى مختلف التخصصات في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية وذلك من أجل تحقيق أهداف التعيينات والوظائف الشاغرة .



صدر عن وزارة الصحة بالحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية أنها سوف توفر حوالي ستمائة فرصة عمل للرجال والنساء من حملة الشهادات الثانوية للعمل في مناطق متعددة في المملكة وهي كالتالي منطقة الرياض – منطقة الأحساء – منطقة جدة – منطقة المدينة المنورة – نطقة القصيم – منطقة حائل – منطقة رفحا – منطقة عرعر – منطقة نجران – منطقة الدمام .

شروط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني :-

– من أبناء المملكة حاملي الجنسية السعودية

– من الحاصلين علي شهادة الثانوية بالمناطق المطلوب بها الوظائف.

الوظائف المتاحة للتقدم عليها في الشئون الصحة بالحرس الوطني :-

– مدير بيانات.

– امين مستودع.

– ناسخ طبي.

– محاسب.

– مساعد إداري.

– مستشار قانوني.

– مراسل.

– مدير شئون موارد بشرية.

– فني خدمات المرضي.

– سائق.

– مشرف تدقيق داخلي.

– صيدلي.

– اخصائي تحسين جودة.

– فني مختبرات.

– فني صيدلة.

– منسق أبحاث.

– صيدلي اكلينكي.

– وظائف تمريض.

– فني تخدير.

– مساعد طبيب أسنان.

– اخصائي تغذية.

– فني أشعة أسنان.

– فني طوارئ طبي.

– اخصائي اكلينكي.

– مترجم طبي.

– تقني اشعة.

– أخصائي إجتماعي.

التسجل في الوظائف الصحية بالحرس الوطني ١٤٤٢ لحملة الثانوية من خلال الدخول على رابط وظائف الحرس الوطني.

ثم يتم اختيار الوظيفة المطلوب الترشح لها والقسم ثم التسجيل بالبيانات ومتابعة المطلوب حتي يتم إكتمال الطلب.

وكذلك حسب المناطق المتوفر فيها الوظائف المطلوبة مثل منطقة الرياض ومنطقة جدة وأيضا العدد المطلوبة للوظائف السابق ذكرها.

ويعد حوالي ستمائة وظيفة مطلوبة للشئون الصحية بالحرس الوطني.

أيضاً الوظائف المطلوبة جميعها وظائف للقطاع الطبي ولكن متنوعة فمنها الاعمال المكتبية وتسجيل البيانات ووظائف لها علاقة بالجودة.

كما أنة من بينها وظائف إدارية