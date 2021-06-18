أسعار الأضاحي وخطوات حجز الأضحية الكتروانيا في السعودية

أسعار الأضاحي تعد من اهم ما يشغل المسلمين في السعودية قبل عيد الأضحى لمعرفة نوع وسعر كل أضحية وتختلف السعر بين كل منطقة والأخري، كما أن يمكن إمكانية حجز الأضحية عن طريق الإنترنت من خلال الخدمة الإلكترونية التي تم طرحها مؤخرًا من قبل الجهات الرسمية بالمملكة، ويتم حجز الأضحية وفقا لشروط يحددها المسلخ ويجب على المستفيد الالتزام بها غيران المسلخ غير مسؤول عن الأضاحي التي تموت بسبب ضعفها أو مرضها وأيضا يجب أن يلتزم المستفيد بمواعيد الاستلام والتسليم المحددة، ويكون رسوم الحجز 60 ريالاً عن كل أضحية تسدد في موقع السداد، ويهتم المسلمين بذبح الأضحية لتقربهم من الله ولكن تم ملاحظة ارتفاع أسعار الأضاحي عن العام الماضي ومع ذلك يتم شراء الأضاحي حيث تقع جميع المسالخ في منطقة الحظائر ويمكن من خلال الموقع الكترونى معرفة مواقع المسالخ الموجودة لبيع الأضاحي.

أسعار الأضاحي في السعودية

يجب أن تتوافق الأضحية مع شروط السلامة الشرعية والسن وخلوها من العيوب ويكون الفحص بالنظر او اليد لذلك يجب معرفة اسعر الاضاحى التى تحدده وفقاً للإعلان السنوي جمعية البر وهي الجهة المنوطة بتحديد أسعار الأضاحي سنوياً:

سعر الأضحية للروماني: 1080 ريال. قيمة الأضحية للبربري: يعادل 855 ريال. سعر الأضحية للسواكني: 1150 ريال الأضحية النعيمي: يعادل 14900 ريال.

خطوات حجز الأضحية الكتروانيا في السعودية

الدخول على رابط منصة أضحية الإلكترونية. الضغط من القائمة الرئيسية على حجز موعد جديد. يتم تحديد أعداد الأضاحي التي ترغب في حجزها. وتحديد التاريخ المناسب والموعد الذي تريد من بين المتاح على المنصة. ثم اختيار المسلخ الذي تريد بعد ذلك استكمال إدخال جميع البيانات المطلوبة لتتمكن من تأكيد الحجز.

والجدير بالذكر أن عيد الأضحى يصادف أداء فريضة الحج التي يمكن بكل سهوية التسجيل في برامج الحج وطباعة تصاريح الحج الإلكترونية، ويبدأ في اليوم الأول من العيد المسلمين في ذبح الأضاحي ويشترط عدم التدخل في أعمال المسلخ يؤدي إلى إعاقة تقديم الخدمة بالسرعة المطلوبة غير يجب إحضار بطاقة الهوية الوطنية أو رخصة الإقامة ودفع المستحقات نقداً كما انه لا يمكن استعادة الرسوم بعد تأكيد الحجز.