رابط الاستعلام عن حركة المعلمين والمعلمات نظام نور في السعودية

الاستعلام عن حركة المعلمين نظام نور يبحث الكثير من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، عن أهم الخدمات التي يقدمها نظام نور، حيث يقوم نظام نور بتقديم العديد من الخدمات المميزة التي قد أسهمت في توفير الوقت والجهد وبشكل كبير على المعلمات وكل من هو في الدائرة التعلمية السعودية، ولذلك عملت وزارة التعليم على إطلاق منصة نور التعليمية، بهدف تقديم الخدمات الإلكترونية المتنوعة والمتميزة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ككل، حيث يمكن من خلال نظام نور الحصول على كافة الخدمات التعليمية وقضاء المعاملات الخاصة بالطلاب والمعلمين والمعلمات بشكل إلكتروني ودون الحاجة إلى زيارة المقرات الرسيمة، ويمكن التعرف علي طريقة التسجيل في نظام نور للمستجدين برقم الهوية للعام الدراسي القادم 1443هـ

الاستعلام عن حركة المعلمين نظام نور

أن يقوم المعلم/المعلمة الدخول إلي موقع منصة نور. ادخل بياناتك الخاصة كالاسم وكلمة المرور. النقر علي أيقونة إظهار نتيجة حركة النقل. سوف تظهر صفحة تشتمل على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمعلمين والمعلمات. النقر على كلمة تظلم.

نظام نور برقم الهوية للمعلمات

يمكن الدخول إلى نظام نور من خلال اسم المستخدم الخاص بالمعلمات بشكل مباشر، ويعتبر نظام نور للمعلمين والمعلمات هو نظام مميز، يعمل على تقديم خدمات الإجازات وتفاصيل المرتب وطلبات النقل وخدمة التسجيل وتقديم جميع المعلومات للإدارة المدرسية بشكل إلكتروني، فقد عمل النظام على تخصيص صفحة للمعلمين والمعلمات والتي تمكنهم من القيام بكافة المهام التعلمية بصورة إلكترونية سهلة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في نظام نور

تتطلب عملية التسجيل في نظام نور مجموعة من البيانات الهامة، وهي كالتالي:

إضافة رقم الهاتف المحمول. إدخال الاسم الافتراضي. كتابة رقم الهوية الوطنية، والبريد الإلكتروني.

خدمات نظام نور الإلكترونية

يقدم نظام نور التعليمي الكثير من الخدمات الإلكترونية للعديد من الفئات، ومن أهم خدمات نظام نور ما يلي: