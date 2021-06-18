نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن آخر فاتورة كهرباء برقم الحساب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن آخر فاتورة كهرباء برقم الحساب أو برقم العداد يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمستخدمين في المملكة، نتيجة تقسيمة شرائح الاستهلاك التي سنتعرف عليها، لذلك يجب على المستخدمين الحرص على معرفة قيمة الفاتورة بشكل دوري على مدار السنة لعدم خروج الاستهلاك عن القيمة المفروض ودفع الفواتير في موعدها.

استعلام عن فاتورة الكهرباء

تعمل وزارة الطاقة في المملكة على توفير طرق عدة تتيح للمستخدمين الاستعلام عن آخر فاتورة كهرباء بسهولة وأهم هذه الطرق وأسهلها من خلال التطبيق أو رسائل SMS.

ويجب على جميع المستخدمين الحرص على متابعة استهلاك فاتورة الكهرباء بشكل دوري حتى لا يحدث انتقال في شريحة الاستخدام وبالتالي زيادة في الفواتير.

حيث إن أقل شريحة تصل إلى 6000 كيلو وات لذلك فإنه عن زيادة الاستهلاك عن هذا الحد في فاتورة الكهرباء يتم محاسبة المستخدم بسعر أعلى للكيلو وات الواحد.

استعلام عن آخر فاتورة كهرباء برقم الحساب

هذا وتوفر وزارة الطاقة في المملكة موقع وزارة الكهرباء بشكل مجاني يمكنك من خلاله الاستعلام عن فاتورتك بشكل سلس من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا فتح موقع وزارة الكهرباء ثم قم بتسجيل الدخول. ثم اختيار “خدمة المشتركين”. سيظهر قائمة منسدلة اختر “خدمة الفواتير”. اضغط على “فاتورتك”. ثم اختر “الاستعلام عن آخر الفاتورة الإلكترونية”. في النهاية ادخل رقم الحساب ثم “تحقيق”.

ستظهر لك آخر فاتورة كهرباء تسحق السداد وجميع الفواتير السابقة.

يمكنك الحصول على نفس الخدمة من خلال تطبيق شركة الكهرباء ثم اتباع نفس الخطوات السابقة.

يتوفر إصدارين من التطبيق: (Android – IOS ).

اعتراض على آخر فاتورة كهرباء برقم الحساب

توفر شركة الكهرباء أيضًا إمكانية الاعتراض على القيمة المالية للفاتورة من خلال خدمة العملاء لبحث الشركة في زيادة سعر الفاتورة عن المعتاد كالتالي:

أولاً الاتصال على رقم 920001100. اختر رقم 1 للغة العربية. ثم اختر 1 للخدمات العامة. اضغط على 0 للتكلم مع أحد من خدمة العملاء. في النهاية ستقوم بتحديد الشكوى.

سيطلب منك موظف الخدمة رقم حساب العداد ورقم الهوية الوطنية وبعض البيانات الشخصية لتحرير الشكوى بشكل نهائي.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على طريقة الاستعلام عن آخر فاتورة الكهرباء برقم الحساب.