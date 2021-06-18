نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة الحج الذكية كل ما تريد أن تعرفه خصائصها ومميزاتها في مني وعرفات 2021 في المقال التالي
بطاقة الحج الذكية ، يتسأل العديد عن ما هي بطاقة الحج الذكية، هي عبارة عن بطاقة مشفرة لكل ضيوف الرحمن بها مجموعة من المعلومات والخدمات التي يمكن ربطها بتطبيق على الأجهزة الإلكترونية وهذا من خلال استخدام تقنية تسمى اتصال المجال القريب NFC والتي تمكن الأجهزة من قراءة تلك البطاقة. يتم إدارة تلك البطاقة من خلال مركز تخصصي يتحكم في كل العمليات. وهذا بمساهمة كافة من كل القطاعات الحكومية والأهلية التي تقدم خدمات لضيوف الرحمن.
حيث قامت وكالة الأنباء السعودية بتفعيل تلك البطاقة في موسم الحج لعام 2021 بعد أن تم استخدامها بشكل تجريبي عام 2019 لما لها من مميزات كثيرة لخدمة الحجاج.
خصائص بطاقة الحج الذكية
يتوفر خصائص متميزة لبطاقة الحج والتي منها التحكم في دخول المخيمات والعديد من المرافق الأخرى حتى تساهم في إرشاد الحجاج إلى مساكنهم داخل مكة المكرمة والمدينة، بالإضافة إلى إرشادهم إلى المشاعر المقدسة، حيث فازت وزارة الحج والعمرة بجائزة مكة للتميز في الدور ال 12 وهذا لجهودها المقدمة وبالأخص أثناء جائحة كورونا، وهذا لما اتخذته المملكة من حيث العديد من الخطوات واستخدام الأنظمة التقنية الحديثة التي تعمل على تسهيل تقديم خدمات لضيوف الرحمن، والتي منها استخدام بطاقة الحج الذكية.
مميزات بطاقة الحج الذكية للمستخدمين
يوجد مجموعة من الخصائص والمميزات التي تتميز بها بطاقة الحج. والتي قدمت خدمة كبيرة للحجاج أثناء فترات الحج وزيارة بيت الرحمن وهي كالأتي:
- تتميز بطاقة الحج في أنها تحتوي على الرمز الشريطي يمكن قراءته، حتى نتمكن من معرفة المعلومات الخاصة بالحاج.
- تحتوي البطاقة على كل المعلومات الشخصية والسكن والملفات الصحية ومكتب الخدمة التي يتبع إليها هذا الحاج.
- تساهم بطاقة الحج في تقليل نسب الحج الغير نظامي.هذا من خلال وجود بعض المعلومات الخاصة بقائد الفوج.
- يوجد بها رمز الإجابة السريعة وهو ( QR Code) والذي يمكنك من خلاله تحميل التطبيق.
- يمكنك من خلال البطاقة التحكم بالدخول إلى المخيمات والمرافق.
- كما انها تساعد في إرسال الحجاج لمعرفة سكنهم داخل مكة والمدينة.
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