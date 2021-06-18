بطاقة الحج الذكية كل ما تريد أن تعرفه خصائصها ومميزاتها في مني وعرفات 2021

بطاقة الحج الذكية ، يتسأل العديد عن ما هي بطاقة الحج الذكية، هي عبارة عن بطاقة مشفرة لكل ضيوف الرحمن بها مجموعة من المعلومات والخدمات التي يمكن ربطها بتطبيق على الأجهزة الإلكترونية وهذا من خلال استخدام تقنية تسمى اتصال المجال القريب NFC والتي تمكن الأجهزة من قراءة تلك البطاقة. يتم إدارة تلك البطاقة من خلال مركز تخصصي يتحكم في كل العمليات. وهذا بمساهمة كافة من كل القطاعات الحكومية والأهلية التي تقدم خدمات لضيوف الرحمن.

حيث قامت وكالة الأنباء السعودية بتفعيل تلك البطاقة في موسم الحج لعام 2021 بعد أن تم استخدامها بشكل تجريبي عام 2019 لما لها من مميزات كثيرة لخدمة الحجاج.

خصائص بطاقة الحج الذكية

يتوفر خصائص متميزة لبطاقة الحج والتي منها التحكم في دخول المخيمات والعديد من المرافق الأخرى حتى تساهم في إرشاد الحجاج إلى مساكنهم داخل مكة المكرمة والمدينة، بالإضافة إلى إرشادهم إلى المشاعر المقدسة، حيث فازت وزارة الحج والعمرة بجائزة مكة للتميز في الدور ال 12 وهذا لجهودها المقدمة وبالأخص أثناء جائحة كورونا، وهذا لما اتخذته المملكة من حيث العديد من الخطوات واستخدام الأنظمة التقنية الحديثة التي تعمل على تسهيل تقديم خدمات لضيوف الرحمن، والتي منها استخدام بطاقة الحج الذكية.

مميزات بطاقة الحج الذكية للمستخدمين

يوجد مجموعة من الخصائص والمميزات التي تتميز بها بطاقة الحج. والتي قدمت خدمة كبيرة للحجاج أثناء فترات الحج وزيارة بيت الرحمن وهي كالأتي: