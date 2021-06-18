رسوم المرافقين وطريقة حسابها وكيفية سدادها عبر الأهلي أون لاين والراجحي

ما هي رسوم المرافقين ؟ هي رسوم يدفعها العامل مقابل إقامة المرافقين له من زوجة وأبناء وقد بدأت المملكة العربية السعودية منذ عام 2017 بتقاضي رسوم على المرافقين الذين يأتون مع العمال الأجانب لديها، وقد كانت قيمة الرسوم في ذلك الوقت 100 ريال سعودي عن الفرد الواحد شهرياً، كما أن هناك زيادة سنوية على الرسوم المفروضة على المرافقين ولكن هذا العام 2021 نظرا للظروف التي تمر بها البلاد صدر أمر بعدم زيادة تلك الرسوم هذا العام.

رسوم المرافقين

يجب على العمال الأجانب تسديد قيمة رسوم المرافقين المستحقة وعدم التخلف عن دفعها وقد وقررت الحكومة عقوبة توقع على الأشخاص الذين يتخلفون عن دفع الرسوم وهي 500 ريال للمرة الأولى، 1000 ريال للمرة الثانية، 1000 ريال للمرة الثالثة مع الترحيل من المملكة السعودية، كما أن الحكومة أيضا قد قامت بإعفاء بعض الفئات من دفع تلك الرسوم وتتمثل تلك الفئات في الآتي:

العاملين من النساء في العمالة المنزلية.

الارملة السعودية وزوجها غير سعودي هي وأبنائها تعفى من الرسوم.

الشركات التي بها عدد عمال قليل عن 5 عمال وفي حال كان هناك زيادة عن هذا الحد ك8 عمال مثلا يتم إعفاء 5 فقط.

كيفية سداد رسوم المرافقين

تقدم وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني خدمة الاستعلام عن رسوم المرافقين من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الموقع كما أن يمكن تسديد الرسوم عبر موقعي الراجحي أو موقع بنك الأهلى أون لاين وذلك من خلال اتباع الخطوات التالي:

طريقة سداد الرسوم من خلال موقع الراجحي

أولا قم بتسجيل الدخول إلى موقع الراجحي الإلكتروني.

قم بالضغط على أيقونة مباشر ثم قم بإدخال (اسم المستخدم، وكلمة المرور)، ثم اضغط دخول.

الآن من القائمة الرئيسة للخدمات اختار قائمة المدفوعات، ثم نختار المدفوعات الحكومية، نختار خدمات المقيمين.

نختار خدمة الدفع ثم نضغط على الخدمة المراد سدادها.

قم بإدخال رقم الإقامة ثم رقم السداد ثم نختار الحساب الذي سوف يتم السداد من خلاله.

طريقة سداد الرسوم من خلال موقع الأهلي أون لاين

قم بالدخول لموقع الأهلي أون لاين.

قم بإدخال (اسم المستخدم، وكلمة السر) ثم اضغط على دخول ثم قم بإدخال رمز التحقق الذي تم ارساله عبر الهاتف.

من الصفحة الرئيسية نختار سداد ثم نضغط على المدفوعات الحكومية، ثم نختار إدارة الأجانب.

نختار المقابل المالي للمرافقين ونقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة، ثم نضغط على طلب الرسوم ثم موافق.

وفي النهاية نكون تحدثنا عن رسوم المرافقين من خلال موقع الراجحي أو من خلال موقع الأهلي أون لاين، نتمنى أن نكون قد وفرنا لكم قدر كافي من المعلومات حول هذا الموضوع ونتمنى أن ينال هذا المقال إعجابكم.