خطوات حجز العمرة من تطبيق اعتمرنا وكل ما تود أن تعرفه 1442

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خطوات حجز العمرة من تطبيق اعتمرنا ، يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة عن العمرة وكيفية حجزها. ومن خلال هذا المقال سوف نشرح حجز العمرة باستخدام تطبيق اعتمرنا. وقد تم توقيف العمرة في الفترة الماضية بسبب الظروف التي تعيشها المملكة العربية السعودية ومعظم دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، ولكن مع استمرار الظروف اضطرت الحياة إلى العودة بشكل تدريجي ومعها عودة فريضة العمرة والحج. خطوات حجز العمرة من تطبيق اعتمرنا سنقدم لكم خطوات الحجز من تطبيق اعتمرنا في السطور التالية: يتم فتح تطبيق اعتمرنا ومن ثم ربطه بالحساب الشخصي.

يتم اختيار الخدمات المتاحة في الجزء السفلي من الشاشة.

اضغط على زر أداء العمرة في واجهة التطبيق.

يجب تحديد اسم الراغب في أداء العمرة في حالة وجود مرافقين تتم إضافتهم، ثم نضغط على خيار”متابعة”.

ثم سيظهر تقويم المواعيد المتاحة وسيتم تحديد التاريخ المناسب من بينها.

يتم تحديد الباب المناسب للدخول.

يتم قراءة التعليمات وتفعيل خيار قبول التعهد.

ثم انقر فوق “متابعة” واحتفظ بالرمز الشريطي للتصريح لتقديمه إذا لزم الأمر.

يتم الحصول علي تصريح العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا. تطبيق اعتمرنا لحجز العمرة نقدم لكم شروط حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا عبر الأسطر التالية: يجب عليك أولاً الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا.

ثم يتم تحديد التاريخ من بين التواريخ المتاحة لأداء العمرة.

يجب ألا يتجاوز عدد المعتمرين المسموح بهم في كل فوج 600 معتمر.

لا يمنح البرنامج تصاريح العمرة لغير مواطني المملكة العربية السعودية سواء المقيمين أو المواطنين.

يجب عليك التقيد بالإجراءات الاحترازية كما هي مقدمة من قبل وزارة الصحة السعودية.

ارتداء الكمامة واستعمال المطهرات طيلة فترة أداء العمرة.

يجب الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين من حولك.

ممارسة عمل التطهير في كل جزء وزاوية من المسجد النبوي على مدار اليوم.

زيادة أعداد الحجاج تدريجيًا حتى الوصول إلى الطاقة الاستيعابية الكاملة للحرمين الشريفين، ولكن يتم

ذلك في إطار تنظيمي.

ذلك في إطار تنظيمي. على الحاج تقديم وثيقة صحية تؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا.

يجب إحضار وثيقة طبية في حالة الإصابة السابقة تثبت الشفاء من المرض. الوسوم عمر شويل - جدة خطوات حجز العمرة من تطبيق اعتمرنا وكل ما تود أن تعرفه 1442 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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