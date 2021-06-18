نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 50 ألف بدون كفيل وكيفية التقديم وشروطه والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل 50 ألف بدون كفيل وكيفية التقديم وشروطه والأوراق المطلوبة ،إن تمويل50000 ريال بدون كفيل للمقيمين في المملكة هو أمر يبحث عنه كثير من الناس فهو نوع من القروض التي تقدمها بعض البنوك في المملكة للمغتربين.

قد يحتاج المقيم إلى قرض شخصي من أجل شراء شيء معين مثل منزل أو سيارة وهو من الأشياء التي لم تكن متوفرة للمقيمين في السنوات وتتميز هذه القروض بأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية

وهي عدم فرض أي فائدة على القروض المخصصة للأغراض الشخصية. نتعرف على كل تفاصيل هذا النوع من القروض للمقيمين من خلال المقال

تمويل 50 ألف بدون كفيل

تختلف برامج التمويل التي تقدمها البنوك في المملكة العربية السعودية للمقيمين ، وتختلف هذه البرامج من حيث قيمتها وطرق السداد لكل منها وعدد الأقساط وقيمتها والتفاصيل المتعلقة بكل من هذه القروض.

ومنها قرض يعرف بقرض 50 ألف ريال سعودي وهو قرض مقدم للمقيمين ، وقد تم وضع العديد من الشروط للحصول على هذا القرض ، من أهمها:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنة.

يجب ألا يقل عمر طالب القرض عن 20 عامًا.

ألا تقل مدة عمله بوظيفته الحالية عن ستة أشهر.

أن يكون للموظف سجل ائتماني خاص به يستطيع من خلاله أن يثبت للبنك جديته وقدرته على السداد.

أن يقوم الموظف بتقديم بيان ببنود الراتب للبنك. تختلف فترات السداد حتى 60 شهرًا.

قرض الـ 50 ألف قرض إسلامي أي لا فائدة له.

يمكن للمقيم في أي منطقة من مناطق المملكة التقدم بطلب للحصول على قرض.

يجب على مقدم الطلب تقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر قبل تقديم طلب القرض من خلال البنك الذي يتعامل معه بشكل منتظم.

شروط الحصول على القرض الشخصي بدون كفيل

يقدم عدد من البنوك خدمات القروض الشخصية للمقيمين في السعودية مثل بنك الراجحي وبنك الرياض والكثير من البنوك، حيث تسعى البنوك والبنوك لتقديم خدمات مميزة للعملاء

وتم وضع شروط عديدة للحصول على القرض. موظف للمقيم بدون كفيل. الشروط هي:

ألا يقل الراتب الشهري للموظف العامل في القطاع الخاص عن 400 ريال سعودي.

يتم تقديم كشف حساب بنكي للمقدم علي الطلب لمدة ثلاثة أشهر قبل تقديم طلب القرض.

يجب أن يكون الكيان الذي يعمل له المقيم أحد الكيانات المعتمدة من قبل البنك ، وفي حالة عدم الموافقة ، يجب أن يكون الضامن هو الضامن للمقترض.

في اليوم الذي يقدم فيه طالب القرض جميع المستندات التي تثبت عمله ، مثل نوع الوظيفة ودرجة الوظيفة والمنظمة التي ينتمي إليها سواء كانت عامة أو خاصة.

يتم تحويل راتب الموظف من قبل البنك.

أن يلتزم العميل بدفع الأقساط على أساس منتظم ، ويتحقق هذا الشرط بالموافقة على تحويل الراتب عن طريق البنك.

لا تقل نسبة الخصم البنكي الشهري من راتب المقترض عن 33٪.

بالإضافة إلى هذه الشروط ، يمكن للبنك أن يفرض العديد من الشروط الأخرى على المقيمين الراغبين في الاستفادة من هذا التمويل ، وفقًا لتقييم خبراء البنك للوضع المالي والوظيفي لمقدم طلب القرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شخصي في السعودية

يتطلب الحصول على الموارد المالية الشخصية للمقيمين في المملكة العربية السعودية

من المهاجرين تقديم وثائق هوية لعدد من بياناتهم الشخصية ، وأهمها: