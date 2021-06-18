نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء stc pay المجاني وطريقة التسجيل في الخدمة إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم خدمة عملاء stc pay المجاني 2021، يعتبر أحد أهم وأبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة من شركة الاتصالات السعودية، حيث قامت الشركة بتوفير هذه الخدمة لكافة العملاء ليتمكنوا من الحصول على إجابة على أسئلتهم واستفساراتهم حول خدمة stc للدفع، والتي تعتبر واحدة من أهم وأفضل الخدمة الإلكترونية السريعة والآمنة التي يتبعها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية لتحويل المعاملات النقدية إلى الأشخاص إلكترونيًا بدون الحاجة إلى بذل الجهد، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على رقم الدعم الفني لخدمة اس تي سي باي المجاني وطرق التواصل مع الشركة للإجابة على الاستفسارات وتقديم الشكاوى والمقترحات، كما سنتعرف على طريقة التسجيل في خدمة stc باي الجديدة.

رقم خدمة عملاء stc pay المجاني

تسهيلاً على كافة المواطنين قامت شركة الاتصالات stc بالمملكة العربية السعودية بتوفير رقم مجاني ليتمكن المواطنين من خلاله الحصول على إجابة لجميع استفساراتهم وتساؤلاتهم والحصول على كافة الخدمات المتاحة من المنزل بدون الحاجة إلى بذل الجهد أو تضيع الوقت.

يتمثل رقم خدمة عملاء stc pay المجاني المباشر في الرقم التالي “920011444”، كما أصبح بإمكان كافة مواطني المملكة الغير مشتركين في الخدمة الاتصال على الرقم في حالة وجود أي استفسار أوفي حالة الرغبة في تقديم الشكاوى والمقترحات.

طريقة التسجيل في خدمة stc pay

قامت شركة الاتصالات السعودية بتصميم محفظة STC Pay الرقميّة سعياً منها إلى تسهيل عمليات دفع الفواتير وشراء المنتجات وتحويل الأموال الورقية بين مستخدميها وغيرها بدون الحاجة إلى بذل جهد في إدخال بيانات بطاقتك الائتمانية عند التسوّق من موقع إلكتروني جديد، أو عناء في حمل محفظة الأموال، ولكن أصبح الأمر في غاية السهولة فقط مايجب على المواطن فعلة هو التسجيل في خدمة STC Pay.

تتمثل خطوات التسجيل في خدمة stc pay في النقاط التالية:

أولاً يقوم المواطن بتحميل تطبيق STC Pay من متجر التطبيقات إلى هاتفه الجوال.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “ ابدأ “.

“. ثم يقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل سليم والتي تتمثل في: (رقم الهاتف الجوال – رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد).

تفعيل خدمة “ السماح للتطبيق للوصول إلى الموقع الحالي “.

“. إنشاء كلمة سر قوية مكونة من 6 أرقام، ومن ثم إدخال بصمة الإصبع.

بعد ذلك يقوم المستخدم بتفعيل “ خدمة السماح للوصول إلى جهات اتصال المستخدم ” لتتم عملية تحويل الأموال بين الأفراد بسهولة.

” لتتم عملية تحويل الأموال بين الأفراد بسهولة. وبذلك يكون قد تم الانتهاء من عملية التسجيل في خدمة stc pay بنجاح.

وأصبح بإمكان العميل الآن الاستفادة من كافة المميزات الخاصة بالخدمة بسهولة ويسر.

طرق التواصل مع خدمة عملاء شركة الاتصالات السعودية

تقدم شركة stc لعملائها عدة طرق إلكترونية تمكنهم من التواصل مع ممثلي خدمة العملاء الشركة بسهولة ويسر، تتمثل هذه الطرق في النقاط التالية:

التواصل عبر الرقم المجاني التالي: 11444920

أو من خلال الاتصال على الرقم التالي: 00966920011444

يمكنهم التواصل مع خدمة العملاء عن طريق برنامج المحادثة الذي يتوفر على تطبيق stc pay.

أو من خلال إرسال رسائل نصية إلى الصفحات الخاصة بالشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التواصل عن طريق إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وهو: [email protected]

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات حول رقم خدمة عملاء stc pay المجاني، كما تعرفنا على طريقة التسجيل إلكترونيًا في خدمة stc pay، بالإضافة إلى ذلك قمنا بعرض أهم وأسهل طرق التواصل مع شركة الاتصالات السعودية.