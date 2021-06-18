خطوات استعلام المخالفات المرورية 2021 وطريقة التسجيل في أبشر

قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، من خلال منصة أبشر الإلكترونية، بطرح الكثير من الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للمرور بالمملكة، بصورة إلكترونية يسهل على جميع المستخدمين من أصحاب السيارات بالمملكة الوصول إليها، ومن بين خدمات المرور المتوفرة بالمنصة، خدمة استعلام المخالفات المرورية 2021، والتي تقدمها المنصة بدون أي رسوم استعلامية للمستفيدين، كما ويمكن لأصحاب السيارات الاستعلام عن المخالفات من خلال الرقم الموحد الذي وفرته الإدارة العامة للمرور بالمملكة.

استعلام المخالفات المرورية 2021

تتيح منصة أبشر الإلكترونية من بين قائمة الخدمات المتنوعة التي توفرها المنصة لأصحاب السيارات من المواطنين والمقيمين بالمملكة، إمكانية الإطلاع على قائمة المخالفات المرورية المسجلة في حق مالك السيارة، ويمكن الوصول للمخالفات بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية

قم بالدخول على أبشر للأفراد.

قم بإدخال بيانات الدخول على المنصة من اسم المستخدم وكلمة المرور

قم بإدخال رمز التحقق المرئي والنقر على تسجيل الدخول

قم من النافذة الرئيسية بالدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية

قم بالنقر على خدمات المرور من بين الخدمات المعروضة

قم بالنقر على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية

ستقوم المنصة بفتح نافذة جديدة تطلب خلالها بعض البيانات من “رقم الإقامة أو رقم الهوية”.

قم بإدخال رمز التحقق والنقر على عرض

ستقوم المنصة بعرض تفاصيل جميع المخالفات المسجلة في حق المستخدم.

رقم استعلام مخالفات المرور

قامت الإدارة العامة للمرور بطرح رقم موحد يمكن من خلاله الإطلاع على تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة في حق سائق السيارة، ويمكن الاستعانة بالرقم في حالة واجهتك مشكلة أثناء محاولة الاستعلام عن المخالفات بالطريقة التي قمنا يتوضيحها، بحيث يمكن معرفة المخالفات بتلك الطريقة بالاتصال على الرقم: 920020405، كما يمكنكم من خلال الرقم تقديم الاستفسارات والشكاوى الخاصة بخدمات المرور.

التسجل في أبشر

أبشر من المنصات الإلكترونية الهامة التي تتيح للمستخدمين، إمكانية الوصول للعديد من الخدمات الحكومية بصورة إلكترونية، ولكن يجب أن يقوم المستخدم بالتسجيل في المنصة ليتمكن من الوصول لمختلف الخدمات المطروحة، والتسجيل يكون باتباع الخطوات التالية: