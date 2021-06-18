نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طلب زيارة عائلية للسعودية عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة طلب زيارة عائلية للسعودية وهل الزيارة العالية مفتوحة الآن 2021 يتم البحث عنها بكثافة عبر محركات البحث المختلفة من خلال شبكة الإنترنت، حيث تقدم السعودية خدمة التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية من وزارة الخارجية عبر الدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، وتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد على المقيمين الوافدين والمواطنين بالمملكة، ولكن حددت الجوازات السعودية شروط طلب زيارة عائلية للملكة يجب توافرها حتى لا يتم رفض الطلب.، لذلك نقدم من خلال هذا العرض كشف لإجراءات الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية من خلال رابط منصة التأشيرات الإلكترونية، كما نستعرض كل التفاصيل المتعلقة بطلب الزيارة العائلية 2021/1442، فتابعونا.

طريقة طلب زيارة عائلية للسعودية

خطوات الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية يتم بشكل إلكتروني، فلم يعد متقدم الطلب بحاجة إلى الذهاب إلى مقرات الجوازات السعودية، حيث تقدم منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية، وتوفر هذه المنصة خدمة الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية وأسعار رسوم تأشيرة الزيارة العائلية، وفيما يلي خطوات طلب زيارة عائلية لعام ١٤٤٢:

الدخول على رابط منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية. قم باختيار خدمة “طلب زيارة عائلية”. يظهر على الشاشة خيارين ” مقيم – مواطن”. قم بالاختيار بين الخيارين، واضغط على كلمة “موافق”. في حالة الضغط على “موافق” يتعهد بذلك مقدم الطلب بالموافقة على التعهدات المعروضة على المنصة. تظهر على الشاشة بعض الخانات الفارغة، يجب إدخال البيانات المطلوبة بها، والتأكد من صحة هذه البيانات: رقم الإقامة. تاريخ انتهائها. رقم تأشيرة الدخول. اضغط على كلمة “موافق”. تنتقل إلى صفحة أخرى خاصة بالبيانات الشخصية . رقم الجوال.

عنوان البريد الإلكتروني.

عنوان السكن. قم بالضغط على كلمة “التالي”. تنتقل إلى صفحة مطلوب فيها بيانات أخرى يجب إدخالها وهي كالآتي: مدة صلاحية الزيارة – الهدف من الزيارة.

عدد مرات تسجيل الدخول.

مدة الإقامة – كود الصورة. تجد أسفل الشاشة خانة تتعلق بالأشخاص المطلوبين للزيارة والمطلوب كتابة أسمائهم، وأسفلها يتم كتابة عدد الأفراد المطلوب زياراتهم وبيانات أخرى مطلوبة مثل: أسمائهم.

جنسياتهم.

تاريخ الميلاد.

المهنة.

جهة العمل. يطلب من مقدم الطلب تسجيل جنسيته وعلاقته بالزائرين سواء كان الأبناء أو الزوجة أو الأب أو الأم. اضغط على كلمة “حفظ” ثم طباعة النموذج.

هل الزيارة العائلية مفتوحة الآن 2021

قامت الجوازات السعودية في العام السابق بفرض قيود على السفر إلى المملكة العربية السعودية في ظل تفشي فيروس كورنا المستجد، لذلك تم منع الزيارات السعودية عام 1441/2020، ولكم من نهاية العام الماضي تم تخفيف هذه القيود، حيث تم السماح باستخراج تأشيرات الزيارة العائلية في الشهور الماضية، ويمكنكم متابعة الحسابات الرسمية للجوازات السعودية ووزارة الخارجية السعودية لمعرفة الأخبار الجديدة التي تصدر بخصوص التأشيرات والزيارات أولًا بأول، ولكن حتى الآن لم يتم أإعلان أو صدور أي قرار رسمي بشأن منع الزيارة العائلية إلى السعودية، حيث سمحت السعودية في وقتنا الراهن للمواطنين والمقيمين بالمملكة بتقديمهم طلبات الزيارات العائلية بعد استيفائهم لكل متطلبات وشروط الزيارة.

الوظائف المتاح لها التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية

يستطيع أصحاب ومهن مختلفة طلب استقدام العائلة إلى المملكة، ولكن قامت وزارة الخارجية باستثناء بعض الوظائف من طلب الزيارة العائلية، وفيما يلي عرض للمهن المسموحة والممنوعة من طلب الزيارة العائلية:

يمنع بعض أصحاب المهن البسيطة في المملكة من طلب الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية مثل عمال النظافة والطباخين والنجارين والسائقين.

أصحاب الأعمال الفنية من الفئات المسموح لهم بطلب تأشيرة الزيارة العائلية.

أصحاب الحرف الفنية يتمكنون من طلب الزبارة العائلية.

أصحاب الحرف الفنية يتمكنون من طلب الزبارة العائلية. أصحاب الوظائف الإدارية مثل المحاسبين وأخصائي التسويق والمسوقين لهم الحق في طلب الاستقدام.

يسمح لأصحاب الوظائف التي تنتمي إلى الدرجة الأولى من التقدم على طلب تأشيرة الزيارة العائلية مثل المدرسين والأطباء والمهندسين.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالتنا بعد عرض طريقة طلب الزيارة العائلية والفئات التي تسمح لهم بالتقديم على طلب الزيارة العائلية ضمن الوظائف والمهن المختلفة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية، ويمكنكم الإطلاع على الاستعلام على التأمين الطبي لتأشيرة الزيارة العائلية لمعرفة طريقة التأكد من دفع رسوم التأمين للزوار حتى لا يتعرض المقيم للمساءلة القانونية أو دفع غرامات مالية، ونتمنى للجميع التوفيق.