كيفية معرفة رقم طلب المقطوعة أحد أكثر ما يبحث عنه المستفيدين من خدمة مقطوعة الضمان، حيث يقوم الكثير من المواطنين السعوديين بالبحث عن طريقة معرفة رقم المقطوعة، وهذا يتوافق مع مقطوعة وزارة التضامن الاجتماعي، ويعد برنامج المساعدة المقطوعة هو أحد أهم برامج الدعم المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذه الخدمة أطلقتها الحكومة السعودية وذلك لمساعدة المواطنين السعوديين صاحبي الدخل المتوسط وصاحبي الدخل المنخفض في ظل هذه الأزمة الصعبة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بتقديم مساعدة مادية لهم في ظل ارتفاع أسعار السلع في المملكة العربية السعودية، وسنقدم لكم في هذا المقال كل ما يتعلق برقم طلب المقطوعة وموعد صرفها وكل ما يتعلق بها.

كيف احصل على رقم طلب المقطوعة

عن طريق التواصل مع خدمة العملاء وذلك عبر الرقم 8001222777 .

يمكن معرفة رقم طلب المقطوعة عن طريق الاستعلام عن رقم طلب المقطوعة برقم الهوية.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن كيفية معرفة المقطوعة من خلال رقم وهذه الخدمة تعتبر من أفضل خدمات المساعدة المالية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي سنوضحها لكم في الآتي:

أولا: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثانيا: قم بالضغط على خانة الاستعلامات الإلكترونية الموجودة داخل الموقع.

ثالثا: قم باختيار أيقونة الاستعلام عن المقطوعة.

رابعا: قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بدقة شديدة وهي الإسم ورقم الطلب الخاص بك.

خامسا: اضغط على كلمة عرض ومن ثم يقوم الموقع بإظهار جميع البيانات عن الطلب الخاص بك.

كيفية معرفة رقم طلب المقطوعة

كما توجد عدة طرق أخرى لمعرفة رقم طلب المقطوعة وهي الطريقة الأولى التي تم توضيحها سابقا من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والطريقة الثانية من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، والطريقة الثالثة تكون من خلال الاتصال على رقم الهاتف الرسمي الخاص بالوزارة وهو 19911.