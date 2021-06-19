نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر hrsd.gov.sa إعانات وزارة التنمية الاجتماعية (ضمان اجتماعي – تأهيل شامل) وموعد تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة hrsd.gov.sa إعانات وزارة التنمية الاجتماعية والتي تشمل العديد من الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين المحتاجين للزكاة بالمملكة، والتي تشمل رواتب الضمان الاجتماعي ومعاش التأهيل الشامل كما تشمل إعانات وزارة التنمية الاجتماعية المساعدة المقطوعة، وتقوم الوزارة بتحديد الفئات المستحقة باتباع عدد من المعايير لضمان وصول الدعم للمستحقين، مع وضع خطوات التسجيل والاستعلام ومتابعة طلب الحصول على رواتب الضمان أو التأهيل، وكذلك يكون للمساعدة المقطوعة شروطها الخاصة وخطوات الاستعلام.

موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وتقوم الوزارة بتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقوم المملكة بتقديمها لمساعدة الفئات الفقيرة من المجتمع، حيث قامت الوزارات المعنية بالمملكة بإطلاق خطة الإصلاح “رؤية 2030″، والتي اشتملت على إطلاق عدد من البرامج الاجتماعية ومنها:

برنامج حساب المواطن: وهو للمتضررين من ارتفاع الأسعار ورفع الخدمات، وتم استقبال أعداد من الأسماء وتم إغلاق باب التسجيل الجديد في مارس 2020.

رواتب الضمان الاجتماعي: وهي رواتب قامت وزارة الموارد البشرية بعد اندماجها مع وزارة التنمية الاجتماعية بتوفيرها للفقراء الذين لا يكفيهم الدخل الشهري لاستيفاء جميع متطلباتهم المعيشية.

معاش التأهيل الشامل: ويكون معاش شهري يصرف للمعاقين والأرامل والمطلقات والأيتام والشيوخ، والذين ليس لديهم القدرة على العمل وكسب العيش ويتم تحديد المعاش حسب نسبة الإعاقة ونوعها.

المساعدة المقطوعة: وهو مبلغ مقتطع من المال للفئات المحتاجة ويتم صرفه مرة واحدة في العام أو مرة كل عامين حسب عدد من المعايير، ويبدا من 10 ألاف ريال ويكون الحد الأقصى له صرف 30 ألف ريال.

موقع hrsd.gov.sa إعانات وزارة التنمية الاجتماعية

تم اندماج كل من وزارة الموارد البشرية مع وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لتوسيع الخدمات لفئات أكبر وتعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات لدى كلا الوزارتين للحصول على البيانات الأحدث والأدق لكل المواطنين المسجلين لدى كل وزارة، حيث أصبحت تشمل كل من الفقراء والمرضي والغير قادرين على العمل كما تقوم بتوفير فرص العمل المناسبة والتدريب للعديد من الفئات.

الخدمة مواعيد صرف معاشات الوزارة راتب الضمان الاجتماعي صرف معاش التأهيل الشامل المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي يتم الصرف في يوم 13 من كل شهر ميلادي (حسب أيام الدوام) تقوم الوزارة بصرف الراتب في يوم 26 من الشهر الميلادي. جاري مراجعة الطلبات وتحديد مواعيد الإيداع

راتب الضمان الاجتماعي

هو راتب يتم صرفه شهريا للمسجلين لدى الوزارة في الموعد المقرر له حسب تقويم صرف رواتب الضمان الاجتماعي، والذي يكون في تاريخ 13 من كل شهر ميلادين ويتم تقديم الموعد أو تأخيره قليلا حسب أيام العطلات، لصرف الرواتب أو المساعدات المكسورة أو متابعة الطلبات وأيضا متابعة مسار الطلب.

خطوات تقديم طلب راتب الضمان الاجتماعي

يتم الدخول أولا على رابط خدمة طلب معاش الضمان الاجتماعي يقوم المستخدم بفتح الخدمات الإلكترونية واختيار وزارة التنمية الاجتماعية التابع لوزارة الموارد البشرية المنوط بتقديم الطلبات. أو يمكن الدخول على رابط الاستعلام عن طلب الضمان. يتم كتابة رقم السجل المدني. ثم يقوم بكتابة رقم الطلب. يتم كتابة رمز التحقق ثم اختيار أيقونة “عرض”.

مقطوعة الضمان الاجتماعي

هو مبلغ كبير من المبال يتم صرفه دفعة واحدة وليس على نظام الراتب التي يتم صرفه شهريا، ويتم تحديد موعد لصرف المساعدة المقطوعة مرة أو مرتين بالعام أو ربما في بعض الأحيان يتم صرفها مرة كل عامين، ويتم حسب الحاجة وحسب ما تقوم الوزارة بتدبيره وتقديره عن مدى الاحتياج إلى تلك المبالغ بعد تقديم الحالة التي يرغب في الحصول على هذه المبالغ لها، وتتراوح المبالغ النقدية بالريال السعودي ما بين 10 آلاف و30 ألف، ومن الهام الإشارة إلى أن لم يتم صرف المساعدة المقطوعة منذ ما يزيد عن عام بينما تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستقبال طلبات الحصول عليها.

كيفية الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

يتم تسجيل طلب المساعدة المقطوعة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يحصل المستخدم على رقم الطلب الذي تقدم به. يبدا بعدها بالدخول على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. يتم الاستعلام برقم السجل المدني. قبل بداية الاستخدام لابد من كتابة رمز التحقق. تظهر للمستفيد بعدها على الفور حالة الطلب (مقبول – جاري – مرفوض).

معاش التأهيل الشامل

هو راتب شهري تقوم الوزارة بصرفه لفئة خاصة من المواطنين السعوديين، حيث يتم انتخاب فئة المعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضا أصحاب الحوادث التي تعيق المواطن عن العمل، ويتم أيضا شمول الأرامل والمطلقات وكذلك المهجورات ضمن هذه الفئة، ويكون أيضا هنالك شمول للأيتام الذين ليس لهم عائل، ويكون بتخصيص معاش شهري في يوم 27 من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الموعد أو تأخيره حسب أيام العطلات على أن يتم إرسال رسالة نصية بالتحويل على حسابات المستفيدين بعد أن يتم نزول الراتب بالحساب ليتم استلامه بالوقت الذي يحدده البنك، حيث يقوم كل بنك بتحديد آلية الصرف فيه لمنع التكدس.

تسجيل طلب معاش التأهيل