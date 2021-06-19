برنامج تسهيل بنك الرياض تعرف على المميزات وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليه. حيث يعتبر بنك الرياض من أكبر وأهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما إنه لديه العديد من العملاء التي يعمل دائما لجذبهم إليه ولتقديم لهم الخدمات المختلفة. وكذلك يعمل بنك الرياض على تقديم صور جديدة ومختلفة من أشكال التمويل والقروض. ومن ضمن الخدمات التي يعمل على تقديمها بنك الرياض لعملائه خدمة تسهيل. والتي يبحث أغلب العملاء داخل المملكة على تعريف هذه الخدمة ومميزاتها. ولهذا سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض مميزات هذه الخدمة وشروط الحصول عليها أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً التمويل العقاري بنك الرياض تعرف على مميزاته وأهم الشروط والمستندات المطلوبة للحصول عليه

برنامج تسهيل بنك الرياض

حيث يمتلك بنك الرياض العديد من العملاء الذي يسعي دائماً على توفير الراحة لهم والجهد. كما يعمل جاهدا لتقديم لهم كل الخدمات الجديدة والمتميزة لضمان استمراريتهم وانحذابهم له. ومن بين الخدمات العديدة التي يقدمها لعملائه هناك خدمة تسهيل. حيث يستطيع العميل عند بنك الرياض من التمكن من طلب سلفة على الراتب الخاص به بنسبة 25٪ من قيمة الراتب المودوع داخل بنك الرياض. ويتم هذا عن طريق التأكد من توافق العميل الائتماني عندما يقوم بتقديم طلب للاشتراك في الخدمة. وكذلك يكون قيمة المبلغ الذي يتم سلفته ثابتة طول مدة الاشتراك السنوي.

مميزات سلفة بنك الرياض

يتمتع العملاء في بنك الرياض مع توفير سلفة تبع برنامج تسهيل. كما أن للسلفة المقدمة من بنك الرياض العديد من المزايا والتي من الممكن عرضها كما يلي :

تتميز السلفة المقدمة من بنك الرياض بتوافقها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية

قيمة السلفة ثابتة طول مدة الاشتراك

كما تتميز بالسرعة حيث يتمكن العميل من الحصول على الموافقة السريعة والفورية

وكذلك يتم دفع قيمة الاشتراك بها مرة واحدة فقط.

يتم توفير خدمة سلفة للمقيم والمواطن السعودي على حد سواء.

شروط الحصول على سلفة بنك الرياض

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في العميل حتي يتمكن من الحصول على مبلغ السلفة. ويمكننا ذكر هذه الشروط كما يلي :