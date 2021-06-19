نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي مصرف الراجحي الشروط واهم المنتجات وطرق سداد الأقساط في المقال التالي

عمر شويل - جدة برامح التمويل الشخصي بنك الراجحي متعددة ومتنوعة يقدمها البنك لعملاءه من أجل الوفاء بالالتزامات، وقضاء الاحتياجات العاجلة والضرورية، والمساعدة على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي نكون سبب في تنمية الدخل وتعدد فرص العمل، لذا عمل المصرف على أن يوفر منتجات تناسب العديد من الفئات، ويأتي بجانب هذه النوعية، عروض تمويل السيارة، وبرامج التمويل العقاري، وقرض إمكان وهو لا يقل أهمية وبالأخص لمن يبحثون عن شراء المسكن المناسب، ويريدون برامح تمويلية ميسرة تمكنهم من سداد الأقساط، كما

برامج التمويل الشخصي مصرف الراجحي

نختص الحديث في هذا المقال عن برامج التمويل الشخصي من بنك الراجحي وهو أحد المؤسسات المصرفية العريقة في المملكة العربية السعودية، وقد وفر الكثير من الحلول التمويلية التي يمكن الاختيار من بينها ما يناسب حاجة العميل، ويضم التمويل الشخصي عدد من المنتجات هي:

التمويل الشخصي وطني وهو برنامج تم وصفه بأنه أفضل البرامج المتوافقة مع الشريعة، ومنه يمكن تحقيق حلم المقترض.

تمويل وطني المرن وهو مخصص للعملاء الموشكين على التقاعد، حتى إذا ما تبقى على موعد الخروج إلى التقاعد مدة أقل من 5 سنوات.

التمويل بضمان العقار.

برنامج تمويلك حتى 10 مساءً، وهو تمويل سريع يقدم فيه الطلب على خلال اليوم من 9 صباحاً وحتى 10 مساءً وسنتعرف على تفاصيل خذا المنتج المطور.

التمويل الشخصي وطني بنك الراجحي

برنامج يستفيد منه المواطن والمقيم، ويمكن إنهاء إجراءاته في 30 دقيقة، حيث يحصل المتقدم على تمويله من أجل يسدد الأقساط الخاصة بتجديد أثاث المنزل أو مصاريف الدراسة لأحد الأبناء، أو تكاليف الزواج، وقال مصرف الراجحي أنه برنامج متوافق تماماً أحكام الشريعة الإسلامية، وفترة سداد مرنة تصل إلى 60 شهر، ضمن مزايا الحصول عليه.

الأهلية والمعايير في برنامج التمويل الشخصي وطني الخاصة بالحصول عليه هذا التمويل:

عند سداد أخر قسط السن لا يزيد عن 60 عام للموظف وللمتقاعد عن 70 عام .

لا تكون جهة العمل التي ينتمي لها المتقدم من الجهات المعتمدة في البنك.

دخل عميل البنك من المواطنين السعوديين لا يقل عن 2000 ريال وغن كان متقاعد 1900 ريال.

بالنسبة للمقيم الدخل لا يقل عن 5 ألاف ريال.

الوثائق المطلوبة نموذج طلب التمويل، بطاقة الهوية أو الإقامة، تثبيت الراتب، تعريف الراتب.

تمويل وطني المرن

هذا البرنامج مخصص للعملاء الموشكين على التقاعد وتلك هي الخصائص، وباقي تفاصيل تمويل وطني المرن من خلال موقع بنك الراجحي.

تمويل بضمان العقار

البرنامج أو المنتج الثالث من التمويل الشخصي مصرف الراجحي هو تمويل بضمان العقار وهو مخصص للسعوديين فقط

من خلال موقع البنك يتم التقديم على المنتج أو عبر الفروع، كما أنه بالدخول على تفاصيل كل منتج تتضح طريقة التقديم علية وطلبة.