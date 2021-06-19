نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد القنصلية السودانية بجدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط حجز موعد القنصلية السودانية بجدة، حيث تعنى القنصلية السودانية بإتمام العديد من الخدمات المتميزة لكل السودانيين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية وأهمها حجز المواعيد الإلكترونية، حيث تشترط القنصلية السودانية في جدة ضرورة حجز موعد قبل القدوم إلى مقر السفارة.

رابط حجز موعد القنصلية السودانية بجدة

يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني لحجز موعد في القنصلية السودانية في جدة من خلال موقع القنصلية السودانية من هنا، حيث يمكن تسجيل الدخول وحجز الموعد المناسب وإختيار الموعد المناسب والذهاب لمقر السفارة السودانية في السعودية.

خطوات حجز موعد في القنصلية السودانية في جدة

ننقل لكم خطوات حجز موعد في القنصلية السودانية في جدة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة.

الدخول على مقر القنصلية السودانية في جدة من هنا.

تسجيل الدخول على الحساب الخاص بك في القنصلية السودانية.

الدخول على الخدمات الإلكترونية.

الإنتقال غلى خدمات مواعيد المعاملات في صالة الجمهور.

القيام بإختيار التاريخ والساعة الخاصة بكم في الموعد.

بعد حجز الموعد سيتم إرسال رسالة على رقم الهاتف وتأكيد الموعد خلال 48 ساعة قبل الموعد.

عند الوصول إلى مقر السفارة السودانية في جدة، يتم إبراز الرسالة الخاصة بحجز الموعد وذلك في الإستقبال من أجل الدخول.

طريقة حجز مواعيد الأحوال الشخصية داخل السفارة السودانية في جدة

يمكن كذلك حجز مواعيد الأحوال الشخصية من خلال طلب موعد عقد زواج وطلب موعد من أجل إستخراج وثيقة للطلاق وكذلك لمناقشة كافة المشكلات القانونية والإجتماعية للمقيمين السودانيين في جدة.

حيث يمكن إتباع مجموعة من الخطوات من أجل حجز مواعيد الأحوال الشخصية.

الدخول على الموقع الإلكتروني للقنصلية السودانية في جدة من هنا.

القيام بالإنتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

القيام بالضغط على حجز مواعيد للأحوال الشخصية.

إختيار خانة “حجز مواعيد الأحوال الشخصية”

القيام بحجز موعد من أجل خدمات الأحوال المدنية والمتمثلة في طلب موعد لعقد الزواج أو لإستخراج وثيقة طلاق أو لطلبات المشاكل القانونية والإجتماعية أو لتحديد المواعيد المناسبة بالتاريخ والوقت والقيام بحجز الموعد.

يرجى إتباع كافة التعليمات عند الدخول إلى رابط السفارة السودانية في جدة من أجل حجز الموعد بالشكل المناسب وحتى يتم حجز الموعد بالطريقة الصحيحة والتوجه بعد ذلك لمقر السفارة.