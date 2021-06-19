كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر؛ من أجل استمرار إقامة المُقيم في الأراضي السعودية وتفادي الترحيل من البلاد أو دفع الغرامة المالية يجب سريان الإقامة، ولهذا قامت وزارة الداخلية بتيسير هذا الأمر وقدمت خيار الاستعلام الكترونيًا، والقيام بأعمال تحديث الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية، لإنجاز كل المهام في خطوات بسيطة بخلال دقائق بسيطة جدًا، وفي خلال السطور القليلة.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة

تيسيرًا على المُقيمين في المملكة العربية السعودية، قدمت وزارة الداخلية طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر في خلال دقائق بسيطة، والتي تبدأ من الدخول عبر الرابط الرسمي للبوابة وإتباع الخطوات الآتية:-

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة الرمز المرئي.

ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار قائمة الجوازات.

ثم اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

إدخال رقم الإقامة مع إدخال رمز التحقق، ومن ثم الضغط على عرض.

ومن ثم الانتظار حتى إظهار اسم العامل، تاريخ تجديد الإقامة.

خطوات الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة

يمكن للوافد الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية، من خلال الضغط على رابط منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

ثم اختيار خدمات التأشيرة والجوازات.

الضغط على أيقونة المواطنين والمقيمين.

اختيار مقيم ثم اختيار (طلب زيارة عائلية).

ثم الانتظار حتى يتم تغيير الصفحة.

ملء كل الحقول الفارغة المطلوبة.

ثم الانتظار قليلًا حتى يتم تحميل كل البيانات الخاصة بالكفيل.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-