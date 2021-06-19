نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول www.hrdf.org.sa تحقق من إعانة الباحثين عن العمل (القطاع الخاص) في المقال التالي

عمر شويل - جدة www.hrdf.org.sa إعانة الباحثين عن العمل والذي قام صندوق التنمية البشرية بإطلاقه وسط العديد من الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة في الفترة الأخيرة، وذلك بدعم الشباب الباحث عن فرص للعمل في مؤسسات المملكة الحكومية أو في القطاع الخاص أن يتم تسجيله برابط الصندوق للحصول على راتب شهري أثناء رحلة البحث عن العمل وأيضا للحصول على مميزات الصندوق من التأهيل ودورات التدريب وما إلى ذلك.

صندوق تنمية الموارد البشرية

وكان الصندوق في بداية شهر شوال 1442 قد اطلق التسجيل الإلكتروني في رابط الصندوق وإنشاء حساب شخصي للشباب المقبلين على سوق العمل في إعانة الباحثين عن العمل، حيث يقوم الصندوق بتقديم الدعم الكامل ماديا ونفسيا من خلال توفير العديد من الخدمات التي تقوم بالتيسير عليهم اثناء فترة العمل، ويـني الدعم كالتالي:

يقوم الصندوق بصرف راتب في فترة البحث عمل العمل بحد اقصى 15 شهر.

يتم توفير دورات تدريبية وتأهيلية للراغبين في العمل حسب متطلبات سوق العمل بالمملكة لتيسير فرص العمل بالقطاع الخاص.

يضمن للمواطن العمل المناسب تحت مظلة مؤسسات المملكة وسط الدعم المطلوب له لتوفير مناخ إيجابي للعمل.

يتم توظيف النساء المعاقات بالقطاع الخاص.

يقوم الصندوق بإطلاق حملات ترويجية في الشركات للتعريف به وبالطاقات البشرية لديه.

يتيح الصندوق الرقم الموحد 920020301.

ألية صرف إعانة الباحث عن العمل

المبلغ المدفوع مدة الصرف 2000 ريال سعودي 1500 ريال سعودي 1000 ريال سعودي 750 ريال سعودي يتم الصرف لمدة أربعة أشهر من تاريخ الموافقة على الطلب. تصرف بعد الموافقة على الصرف في خلال الفترة الأولى للحصول على العمل. يتم الصرف ابتداء من تاريخ الموافقة بالفترة الثانية للبحث عن العمل. تصرف في خلال 3 اشهر في الفترة الثالثة للبحث عن العمل

تقرر صرف المبالغ النقدية المقررة للباحثين عن العمل في يوم 28 من كل شهر، ويقوم المستفيدين بالتحقق من نزول المبالغ لهم شهريا.

التحقق من صرف www.hrdf.org.sa إعانة الباحثين عن العمل

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية طريقة الاستعلام والتحقق عن صرف دعم الباحثين عن العمل عبر بوابة هدف، ويتم أولا التسجيل في دعم الموارد البشرية باتباع الخطوات المطلوبة:

يتم الدخول على رابط صندوق هدف. يقوم المستخدم باختيار “أفراد”. يتم الدخول على الخدمات الإلكترونية ثم يتم اختيار “البوابة الوطنية للعمل”. يقوم بإنشاء حساب وإدخال كافة البيانات المطلوبة ثم يبدا التسجيل. يتم الاحتفاظ برقم الطلب للتحقق من الدعم فيما بعد.

كيفية التحقق من دعم الباحثين عن العمل

كما قمنا بالشرح مسبقا عن ألية الصرف الشهري للمسجلين بالصندوق، حيث يبدا الدعم بعد التسجيل مباشرة بشرط أن يتم القبول، ويتم الصرف شهريا حتى انتهاء فترة البحث عن العمل، وقوم المستفيد شهريا بالتحقق من الدعم ويتم بالخطوات التالية: