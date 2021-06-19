كيفية التسجيل في رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية.. وأهم خدمات النظام

أصبح الاهتمام بالتعليم مهمة كل دولة، فالتعليم هو أساس تقدم الدول، واساس كافة التطورات الصناعية والتجارية، فهو اللبنة التي يقوم عليها الطلاب من أجل استمكال شهادتهم وتعينهم في القطاعات المختلفة ليتمكنوا من خدمة وطنهم، لذلك جاء الاهتمام بالتعليم داخل المملكة العربية السعودية بالعمل علي إنشاء الأنظمة المختلفة التي تهتم بسير العملية التعليمية من خلال الخدمات المميزة بطرق علمية وتكنولوجية مميزة وذلك بإنشاء البوابات الإلكترونية المتعددة التي تقدم المحتوي التعليمي والمناهج الدراسية والعمل علي تطويرها وكذلك سهولة التواصل بين الطلاب والمعلمين، وكذلك أولياء الأمور ومن أشهر هذه الأنظمة نظام نور السعودي، وفي المقال التالي سنتعرف علي أهمية هذا النظام وكيفية التسجيل فيه برقم الهوية في السجل المدني.

ما هو نظام نور داخل المملكة العربية السعودية :-

في ظل اهتمام المملكة العربية السعودية بالتعليم، قامت وزارة التعليم السعودية بإنشاء نظام نور التعليمي، حيث يمتلك نظام نور قاعدة بيانات مدعمة وقوية، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والإلكترونية المميزة في عمليات الرصد والتصحيح وتقديم البيانات الصحيحة وذلك من أجل خدمة الطلاب وأولياء الأومور في المقام الأول، وكذلك من أجل أعضاء هيئة التدريس من المعلمين والمعلمات داخل جميع الإدارات التعليمية المختلفة.

الخدمات الخاصة بنظام نور التعليمي :-

قامت وزارة التعليم السعودية باتاحة الخدمات التعليمية المميزة والمتطورة عبر نظام نور التعليمي، وذلك حتي يتمكن الطلاب والطالبات من الاطلاع عليها ومعرفتها والاستفادة منها وتفعيلها أثناء المرحلة التعليمية بجميع مراحلها ومستوياتها، وإليك أهم هذه الخدمات :-

مساعدة كل من الطالب وولي الأمر علي الاطلاع علي حالة المستوي الدراسي الخاص به، وكذلك معرفة نتائج اختبارات المواد الدراسية التي يقوم بدراستها، وكذلك مواعيد جداول الدراسة وجداول الإمتحان.

سهولة تواصل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور مع المعلمين والمعلمات، والاستفسار عن كافة الامور الدراسية المتعلقة بالمناهج.

تعمل المؤسسات التعليمية من خلاله علي تطوير وتحديث جميع بيانات الطلاب والمعلمين، وكذلك الإداريين.

تمكين كل طالب من الاستعلام عن الأنشطة التعليمية المختلفة التي يطرحها النظام.

تقديم التقارير الدراسية الخاصة بالطلاب في هيئة ملف لكل طالب و بشكل دوري ومفصل ، لبيان آخر مستجدات المناهج الدراسية، وكذلك الحالة التعليمية الخاصة بمستوي الطالب.

يمكن الطلاب الاطلاع على كل الأنشطة التعليمية والخدمية الخاصة بالطلاب.

كيفية التسجيل في رابط نظام نور بالسجل المدني :-

يمكنك الآن التسجيل في الرابط الخاص بنظام نور التعليمي لبوابة نور الإلكترونية من أجل إطلاع الطلاب واولياء الأمور بكافة الخدمات المطروحة من خلاله ، والاطلاع علي تطوير المناهج الدراسية باستمرار، وسهولة التواصل مع المعلمين والمعلمات وذلك بالتسجيل برقم الهوية المدنية في السجل المدني، من خلال اتباع الخطوات التالية :-