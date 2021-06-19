نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج تحصيلي ١٤٤٢ موقع قياس Qiyas… كيفية استعلام نتائج اختبار التحصيلي توكلنا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج تحصيلي 1442 ، ما زلنا نتابع معكم أخر أخبار قياس التحصيلي حيث اقترب موعد إعلان نتائج اختبار التحصيلي ١٤٤٢ ليبدأ موقع قياس نشر نتائج تحصيلي ورقي اختبار الفترة الأولى ، وقد خصصت هيئة تقويم التعليم والتدريب رابط نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق ، والتي يُمكن الاستعلام عنها خلال الفترة الحالية وليس بموعد مُحدد لكن أوضح المركز الوطني أن نتائج قياس التحصيلي ستكون متاحة خلال منتصف العام شهر وتحديداً في منتصف شهر ذو القعدة الحالي هجرياً الموافق لشهر مايو 2021، ويبحث جميع الطلبة والطالبات الآن ممن أتموا عمليات التسجيل في اختبار تحصيلي ورقي الفترة الأولى وبعد الانتهاء من أداء الاختبارات عن رابط نتائج تحصيلي برقم الهوية ١٤٤٢ ، وهذا ما نختص به المقال.

نتائج تحصيلي

نتائج تحصيلي 1442 ، بدأت عمليات التسجيل في اختبار التحصيلي عبر موقع قياس الإثنين المنقضي الموافق 26-6-1442هـ، 8-2-2021، وكان أكد عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أشاروا أن الخطوة الهامة في اختبارات تحصيلي ورقي هو عدم الاعتماد على الأفراد أوالمكتبات في التسجيل منوهاً أن التسجيل يجب أن يتم من خلال صاحب الشأن، وذلك من خلال الحساب الخاص عبر موقع قياس. وسوف نستعرض عليكم أدناه رابط نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق 1442.

وفي ذات الصدد بدأت اختبارات قياس التحصيلي الفترة الأولى بنين يوم 17-4-2021 واستمرت حتى يوم 21-4-2021، أما فيما يخص أداء اختبار قياس التحصيلي الفترة الأولى بنات فقد بدأت الاختبارات من يوم 17-4-2021 واستمرت حتى نهاية يوم الحادي والعشرين من نفس الشهر.

كيف اطلع نتائج التحصيلي توكلنا

انتشرت العديد التساؤلات منذ ساعات قليلة عن خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي 1442 لطلبة وطالبات الثانوية العامة المقبلين على التسجيل في الجامعات السعودية للعام الحالي الجديد، وكان ضمن تلك التساؤلات كيف اطلع نتائج التحصيلي من توكلنا، أو طريقة وخطوات نتائج التحصيلي توكلنا، لذلك قررنا أن نوضحها لكم لكي يتمكن الجميع من الاستفادة والإطلاع نتيجة اختبار تحصيلي عبر تطبيق توكلنا.

طريقة استعلام نتائج التحصيلي قياس 1442

نضع لكم الآن فيديو يوضح طريقة استعلام نتائج قياس التحصيلي 1442 عبر موقع المركز الوطني للقياس والتقويم من خلال بعض الخطوات البسيطة والسهلة، والتي تتمثل فيما يلي:

رابط نتائج التحصيلي برقم الهوية

فيما مضى وخلال متابعتنا المستمرة لرصد وتقديم أخر الأخبار وأهمها عن هيئة تقويم التعليم والتدريب وتحديداً موقع قياس ذكرنا أنه بعد انتهاء فترة اختبار تحصيلي سنكون قريبين لرصد تفاصيل إعلان نتائج التحصيلي ورقي، وذلك بعد الانتهاء من جميع الاختبارات الخاصة بقياس القدرات العامة والتحصيل الدراسي.

نتائج تحصيلي ١٤٤٢

من خلال الدخول عبر رابط موقع قياس ، يُمكنكم الاستعلام عن نتائج قياس تحصيلي ١٤٤٢ ، وذلك بعد اتباع الخطوات المعروفة التي تبدأ أولاً بتسجيل الدخول باستخدام حساب قياس ثم كتابة السجل المدني و كلمة المرور، وسنتابع معكم خلال الساعات القادمة المزيد فيما يخص إعلان نتائج قياس التحصيلي برقم الهوية 1442.

ومن خلال متابعتنا المستمرة لرصد وتقديم طريقة استعراض نتائج التحصيلي 1442 ، فقد أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار تحصيلي 1442 الفترة الأولى ستكون متاحه عبر موقع قياس e-services.qiyas وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1442 برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع قياس.

كتابة السجل المدني وكلمة المرور الخاص بالطالب أو الطالبة.

النقر على أنا لست روبوت والتحقق من الصور .الضغط على أيقونة النتائج.

اختيار اختبار التحصيلي 1442.

اختيار أيقونة البحث.

وجدير بالذكر أن اختبارات التحصيلي هي اختبارات الهدف منها قياس مدى استيعاب الطالب لما تم دراسته على مدار السنوات الثلاث المنقضية بالثانوية العامة في التخصصات النصرية والعلمية.