شروط التسجيل في موسم الحج 1442 الكترونيا بعد تصريح وزارة الحج والعمرة السعودية

شروط التسجيل في موسم الحج 1442 الكترونيا ؛ لقد أتاحت وزارة الحج والعمرة بالسعودية إمكانية التسجيل الالكتروني للمواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام، ومنذ هذا الوقت ويبحث الجميع عن الخطوات التي يجب إتباعها والشروط التي يجب توافرها، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال هذا المقال.

شروط التسجيل في موسم الحج 1442

أن يكون العدد الإجمالي للحجاج هذا العام 60 ألف حاج.

اقتصار أعمار الحجاج بداية من عمر 18 وحتى 65 عامًا.

حصول الحاج على لقاح فيروس كورونا الجرعة الأولى ومضى على تاريخ الحصول عليها 14 يومًا، او حاصل على الجرعتين، أو تعاف من الإصابة وحصل على اللقاح.

تصريح وزارة الحج والعمرة السعودية

وسط ترقب شديد لما سيتم عنه هذا العام من إجراءات لأداء مناسك الحج 1442، صرحت وزارة الحج والعمرة السعودية

أن الحج هذا العام سيقتصر على المواطنين السعوديين والمقيمين في الأراضي السعودية فقط لا غير

على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأشخاص هو 60 ألف فقط.

وهذا طبقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا، ولحماية صحة الحجاج أثناء أداء مناسك الحج.

وفي خلال هذا السياق لقد أعلنت الوزارة عن إتاحة رابط للراغبين في أداء الحج هذا العام.

بالإضافة لضرورة إتباع كل الخطوات الهامة.

خطوات التسجيل في موسم الحجم 1442 الكترونيًا

يجب العلم أن التسجيل متاح فقط على المواطنين، والمقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية، والذي سيكون بمثابة طلب يتم تقديمه من أجل زيارة بيت الله الحرام وّأداء مناسك الحج، ويتم الدخول على المسار الالكتروني للحجاج، ثم المرور بهذه الخطوات الآتية:-