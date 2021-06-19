شروط التسجيل في موسم الحج 1442 الكترونيا بعد تصريح وزارة الحج والعمرة السعودية

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شروط التسجيل في موسم الحج 1442 الكترونيا ؛ لقد أتاحت وزارة الحج والعمرة بالسعودية إمكانية التسجيل الالكتروني للمواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام، ومنذ هذا الوقت ويبحث الجميع عن الخطوات التي يجب إتباعها والشروط التي يجب توافرها، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال هذا المقال.
شروط التسجيل في موسم الحج 1442
- أن يكون العدد الإجمالي للحجاج هذا العام 60 ألف حاج.
- اقتصار أعمار الحجاج بداية من عمر 18 وحتى 65 عامًا.
- حصول الحاج على لقاح فيروس كورونا الجرعة الأولى ومضى على تاريخ الحصول عليها 14 يومًا، او حاصل على الجرعتين، أو تعاف من الإصابة وحصل على اللقاح.
تصريح وزارة الحج والعمرة السعودية
- وسط ترقب شديد لما سيتم عنه هذا العام من إجراءات لأداء مناسك الحج 1442، صرحت وزارة الحج والعمرة السعودية
- أن الحج هذا العام سيقتصر على المواطنين السعوديين والمقيمين في الأراضي السعودية فقط لا غير
- على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأشخاص هو 60 ألف فقط.
- وهذا طبقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا، ولحماية صحة الحجاج أثناء أداء مناسك الحج.
- وفي خلال هذا السياق لقد أعلنت الوزارة عن إتاحة رابط للراغبين في أداء الحج هذا العام.
- بالإضافة لضرورة إتباع كل الخطوات الهامة.
خطوات التسجيل في موسم الحجم 1442 الكترونيًا
يجب العلم أن التسجيل متاح فقط على المواطنين، والمقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية، والذي سيكون بمثابة طلب يتم تقديمه من أجل زيارة بيت الله الحرام وّأداء مناسك الحج، ويتم الدخول على المسار الالكتروني للحجاج، ثم المرور بهذه الخطوات الآتية:-
- ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على حجز الخدمات.
- الضغط على خدمة طلب حجز.
- ثم كتابة عدد الحجاج والمدينة التي يسكنون بها.
- سيظهر عدة برامج يتم اختيار منها بيانات الحجاج، وملء كل الحقول الفارغة المطلوبة.
- ثم إدخال كل بيانات الأوراق الثبوتية مثل رقم الهوية، تاريخ الميلاد.
- بعد الانتهاء من إدخال البيانات يتم الضغط على تسجيل الطلب.
- سيتطلب تسديد بعد المصروفات يتم دفعها عن طريق اختيار أحد طرق الدفع المتاحة بالموقع.
- ثم الانتظار حين الموافقة على طلب أو تصريح الحج.
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