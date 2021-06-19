في ثاني أيامها ( ١٢٨ ) متبرعاً وفريق سمو يبادر بـ 35 متبرع

علي بن زيد – الأحساء

منذ ان انطلقت حملة التبرع بالدم التي تنظمها الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة “رعاية ” بالأحساء تحت عنوان #الاحساء_تتبرع في نسختها الثانية، وذلك بمشاركة التجمع الصحي بمحافظة الأحساء بالإضافة إلى المديرية العامة للدفاع المدني بالأحساء والذي يشارك للمرة الأولى في الحملة ولمدة ثلاثة أيام من الساعة السادسة حتى التاسعة مساءً، حتى ازداد أعداد الراغبين في التبرع بالدم بمقر الجمعية.

حيث بلغ عدد زوار الحملة من المتبرعين 128

قبل منهم 94 متبرع

واستبعد 34 بسبب الحالة الصحية لهم.

فيما شارك فريق سمو التطوعي التابع لجمعية الثقافة والفنون بالأحساء بمبادرة من الفريق للتبرع بالدم بعدد خمس وثلاثين متبرعاً من أفراد الفريق يتقدمهم قائد الفريق الأستاذ وليد السليم ، والذي أكد في حديثه لنا أن من أهداف الفريق التواجد في مثل هذه المبادرات ذات الأهمية الكبرى لما لها من أهمية في إنقاذ أرواح كثير من المحتاجين للتبرع بالدم .

هذا وقد أكد المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة الأستاذ تركي بن عايض التركي، المشرف العام على الحملة أن الحملة في نسختها الماضية حققت نجاحاً ملحوظاً رغم ظروف جائحة فيروس ( كوفيد 19 ) ، والتي حققت أرقاماً مميزة باستقبال 450 وحدة دم خلال 3 ليالي فقط ، مؤكداً ثقته العالية في نجاح هذه النسخة من الحملة بإذن الله تعالى ، والتي أصبحت حملة شعبية تجاوزت التوقعات بفضل الله تعالى ثم بفضل الأخوة العاملين في المجال الإعلامي والتنظيمي والصحي .

وقدم التركي شكره وثناءه لما قدمه كل من فريق عيون هجر التابع لمركز التنمية الاجتماعية بالاحساء، وصحيفة شاهد الآن، وصحيفة أصداء الخليج على رعايتهم لهذه النسخة واهتمامهم البالغ في إبرازها بالشكل اللائق، وقد خص بالشكر الأستاذ عدنان الغزال من صحيفة الوطن على تقريره المميز، مؤكداً أن ما تقوم به الصحف الإلكترونية كافة والصحفيين وجميع الإعلاميين عبر منصاتهم الاجتماعية في السناب شات والوسائل المختلفة هو الداعم الأكبر والحافز لاستمرارنا في عملنا مما يساعدنا على تحقيق أهداف الجمعية نحو الشباب الراغبين في الزواج وتكوين اسر مستقره .

هذا وتستمر الحملة إلى يوم غد السبت الموافق التاسع من شهر ذو القعدة الحالي ، وذلك من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة مساء.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة حظيت بمباركة وتدشين صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود – حفظه الله – محافظ الأحساء والذي دشنها إلكترونياً في مكتبه في مقر المحافظة صباح أمس الخميس السابع من شهر ذو القعدة من العام الجاري.