فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 عبر موقع الحجز الالكترونى لوزارة الحج والعمرة

فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 ، يزداد البحث في جوجل عن رابط التسجيل في المسار الالكتروني لحج الداخل عند حلول موسم الحج، حيث أن المملكة السعودية اتخذت قرار مهم جداً وهو أن الحج سوف يقتصر على المواطن السعودي والمقيمين بها فقط لا غير وأنها لا تقبل سوى بحوالي 60 ألف حاج منعاً للازدحام والتكدسات ولحمايتهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، كما أن وزارة الحج والعمرة عملت على وضع بعض من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الحاج حتى يتمكن من الحصول على الموافقة.

فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442

نستعرض لكم اليوم طريقة التعامل مع رابط المسار الالكتروني لحاج الداخل التي يساعد الحجاج بأن يقوموا بالتسجيل للحجز عبر المسار الالكتروني والتي تحتاج لبعض من الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة.

ومن ثم يتم النقر على كلمة الخدمات الالكترونية.

بعدها يتم اختيار حجز الحج الداخلي 1442 ومن ثم يتم اختيار خدمة الحج التي تناسبه.

ثم يتم كتابة جميع المعلومات المطلوبة مثل الاسم والرقم القومي والجنسية.

ثم يتم النقر على أيقونة التسجيل ومن ثم تتم عملية التسجيل بصورة صحيحة.

خطوات دفع رسوم الحج إلكتروني

هناك العديد من الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها لدفع رسوم الحج بالطريقة الالكترونية والتي تتمثل فيما يلي: