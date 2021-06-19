نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين 2021 بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم كيفية استخراج رخصة قيادة سعودية، وذلك للسعوديين والمقيمين في المملكة الراغبين في استخراج رخصة القيادة، حيث أن هذه الخدمة من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بالمملكة، فهي تتم إلكترونياً مثل جميع الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة حالياً، وينطبق هذا على جميع الخدمات المقدمة للأفراد في المملكة العربية السعودية. حيث تتبع المملكة الرؤية الشاملة للتطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية الهامة التي تقدمها حكومة المملكة، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لكم كيفية استخراج رخصة قيادة سعودية بالخطوات.

استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين

حيث تعد هذه الرخصة المتاحة للمقيمين بالسعودية، خدمة تنتمي للكثير من الخدمات المهمة التي توفرها حكومة المملكة للمواطنين والمقيمين على اراضيها. وتتوفر إلكترونياً ويتثني للمواطنين من خلال هذه الخدمة يتم استخراج رخصة قيادة وذلك خلال فترة قصيرة تتراوح من أسبوعين إلي شهر، حيث يجب على المتقدم خلال تلك الفترة القيام بعمل الاختبارات التي يتم التسجيل بها من قبل مدرسة القيادة التي يلحقون بها للحصول على الرخصة.

استخراج رخصة قيادة سعودية بدون اختبار

وإذا كنت تريد استخراج رخصة قيادة بدون اختبار ما لم تكن رخصة قيادتك منتهية الصلاحية وتحتاج إلى تجديد، فلن تحتاج في هذه الحالة إلى إجراء اختبار للحصول على رخصة قيادة سعودية. وإذا انتهت صلاحية رخصة القيادة فستحتاج فقط إلى دفع تكاليف عملية تجديد رخصة القيادة في هذه الحالة، وبذلك يمكن للفرد الحصول على رخصة القيادة دون إجراء أي اختبار قيادة.

ماهي شروط إصدار رخصة القيادة للمقيمين بالسعودية؟

توجد الكثير من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في أي مواطن يريد الحصول على رخصة قيادة وهى كالآتي :

يجب ألا يقل عمر المتقدمين للحصول على رخصة قيادة عن 18 عامًا.

عدم إدانة المتقدمين بأي جرائم مخلة بالآداب العامة.

يجب على المتقدمين الخضوع لفحص طبي في مركز أو مستشفى معتمد في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك فحوصات الدم والرؤية والداخلية. أن يكون المتقدم خالياً من المرض والضعف.

يجب أن يكون المتقدمون مسجلين في إحدى مدارس تعليم القيادة المتوفرة على نطاق واسع في المملكة، وكذلك يجب إحضار تصريح إقامة ساري المفعول.

يجب على المتقدمين إحضار جواز سفر صالح لمدة عامين أو أكثر.

تحديد مستوى المتقدم من خلال نتائج الاختبار الأولي لمدرسة القيادة ويجب أن يجتاز اختبار القيادة

يجب على مقدم الطلب دفع رسوم إصدار رخصة القيادة وكذلك دفع غرامة مرورية (إن وجدت).

الإجراءات اللازمة لاستخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين

من أجل إتمام عملية الحصول على رخصة القيادة للمقيمين في المملكة العربية السعودية بنجاح، يجب اتباع عدة إجراءات وهي كالتالي:

إجراء الفحوصات المطلوبة لهذه الخدمة؛ فحوصات الدم واختبارات الرؤية التي تظهر نتائجها في غضون 24 ساعة على الأكثر، وتصل إلى الهاتف المحمول للمستخدم عبر رسالة.

أحضار مواد الطلب المطلوبة من قبل مدرسة القيادة النموذجية ، وأربع صور شخصية حديثة ، ونسخة من إقامتك سارية المفعول.

أحضر ملفًا ورقيًا أخضر حتى تتمكن من حفظ الملف من خلاله، واملأ نموذج مدرسة القيادة.

إكمال تدريب مدرسة القيادة أي 30 ساعة تدريب ودفع تكلفة الدورة التدريبية مبلغ 450 ريال.

تحت إشراف الإدارة العامة للنقل يتم نجاحك في الاختبار النظري الذي أجرته مدرسة تعليم القيادة.

كيفية استخراج رخصة قيادة للمقيمين في السعودية

يستطيع المواطن المقيم بالمملكة الحصول على رخصة قيادة من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة بوابة أبشر الخاصة بوزارة الداخلية السعودية ثم الكبس على “أبشر أفراد “

تسجيل الدخول عن طريق إدخال بيانات المستخدم.

الكبس على خيار المزيد ثم حجز خدمة ومنها قُم بتحديد المرور

اختر الخدمة التي تريدها وهي إصدار رخصة قيادة، ثم حدد المنطقة والضغط على التالي سوف تظهر مدارس التعليم المتواجدين في المنطقة

عليك باختيار كلاً من مكان التدريب الذى تريد الحجز به، ثم وقت الحجز

ثم الضغط على تأكيد البيانات، ثم التوجه إلى إدارة المرور واحضار الأوراق المطلوبة

أخيراً تقديم الطلب لإصدار الرخصة وطباعته.

رسوم استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين

تختلف رسوم الرخصة وفقاً لمدة سريان الرخصة، ونوع المركبة وذلك ما تم تحديده من قبل إدارة المرور السعودية