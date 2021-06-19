حالات الوضع الصحي في تطبيق توكلنا وكيفية التسجيل بالخطوات

اعتمدت وزارة الصحة السعودية، تطبيق Tawakkalna، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما يُمكن التعرف إلى حالات الوضع الصحي في تطبيق توكلنا، وهي خِدمة يقدمها لجميع المستخدمين من المواطنين والمقيمين في المملكة، لتقديمها إلى الجهات المعنية، خصوصًا في حالة زيارة الأماكن المقدسة لأداء العمرة أو الحج، كما يفيد هذا التطبيق في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة بمرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا، وذلك في حالة ظهور أي أعراض، وفي الوقت ذاته يحذر المستخدمين من المناطق الموبوءة بسبب تفشي الفيروس، ومن أهم خدماته المساعدة الطبية العاجلة في حالة الاشتباه أو الإصابة بالوباء.‎

حالات الوضع الصحي في تطبيق توكلنا

وننشر حالات الوضع الصحي في تطبيق توكلنا الإلكتروني، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، الراغبين في التعرف إليها، وهي على النحو التالي:

محصن، وتطلق على الذي حصل على جرعة أولى ومحصن متعافٍ من المرض.

أو حالة لم يُثبت إصابته.

وإذا كان مخالط.

أو مصاب بالفعل بالفيروس.

قادم من السفر “أ”، ولا بد من قضاء أسبوع في الحجر المنزلي، وإجراء فحص كورونا في بداية اليوم السادس من الوصول، وإنهاء الحجر بعد إتمام اليوم السابع في حال كانت نتيجة الفحص سلبية.

قادم من السفر “ب”، ولا بد من إتمام في الحجر المؤسسي، إجراء فحص كورونا الأول خلال 24 ساعة، والثاني مع بداية اليوم السابع من الوصول.

خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا

ويمكن التعرف إلى الحالات المختلفة للوضع الصحي، بعد التسجيل في تطبيق توكلنا الذي أصدرته وزارة الصحة السعودية، وذلك على النحو التالي:

تحميل تطبيق توكلنا على الهاتف الذكي.

الدخول إلى تسجيل جديد.

إدخال رقم الهوية للمواطنين أو رقم الإقامة للوافدين.

إدخال تاريخ الميلاد.

النقر على الإقرار بالشروط والأحكام.

استلام رمز التحقق على الهاتف المسجل في منصة أبشر الإلكترونية، وإدخاله في الحقل المخصص.

تحديد مكان الإقامة على الخريطة بشكل دقيق.

الإجابة عن الأسئلة الصحية.

تحديد التابعين والمكفولين المتواجدين في مكان الإقامة.

النقر على تسجيل.

شروط التسجيل في تطبيق توكلنا

وحدّد تطبيق توكلنا عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين في التسجيل، والاستفادة من الخدمات المتنوعة التي يقدمها، وهي على النحو الآتي: